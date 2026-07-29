雷虎攜手美國防業者展示自主化無人艇 盼預算儘速明朗

無人機製造商雷虎科技與美國軍工公司Shield AI合作，今天展示自主化軟體導入無人艇成果。雷虎董事長陳冠如表示，政策決定無人機產業發展速度，盼相關預算儘速明朗。

雷虎科技與Shield AI在5月簽署合作備忘錄（MOU），將Shield AI的Hivemind自主化軟體整合至雷虎旗下無人系統產品組合，首波導入雷虎海鯊號無人艇平台，今天在屏東大鵬灣實地展示，自主化技術如何於真實海域環境中任務操作。

雷虎科技股份有限公司董事長陳冠如接受媒體聯訪表示，俄烏戰爭至今，無人機與無人艇扮演要角有目共睹。政策會決定產業發展速度與規模，以及民間對國防產業的認同，而台灣位處太平洋第一島鏈，更應在無人艇科技領域把握地理優勢，尤其每天面臨「對岸」。因此希望相關預算可以趕快有明確結果，讓業者後續投入有明確方向。

Shield AI亞洲政府關係總監陳奕儒（MaximilianChen）表示，雙方簽署合作備忘錄後，依序通過模擬測試、硬體迴路整合，今天展示實際載具操作。操作者可定義1項任務，由系統自主判斷如何執行，提升無人艇運作效益；若以5台無人艇船隊計算，搭載Hivemind可增加8.3倍搜尋面積。

今天大鵬灣現地展演，模擬2艘無人水面載具（USV）驅離1艘可疑小艇。雷虎海鯊號600與800首先於任務區內待命，由操作人員下達任務，指派編隊執行區域搜索偵察；Hivemind自動將任務區域劃為2個搜索區，並指派每艘USV負責其中1個區域，接著依各責任區範圍，自動規劃並最佳化每艘USV搜索航線，完整涵蓋負責區域。

當其中1艘USV偵測到可疑目標時，將自動持續追蹤目標，並維持於雷達有效偵測範圍內。另艘USV同步接收目標偵測資訊，自動向目標位置靠近，2艘USV協同監控並驅離目標，讓它離開指定任務區域。

雷虎指出，合作有4大亮點，一是AI自主航行，導入Shield AI的Hivemind自主控制系統；二是在地製造，由雷虎科技負責高端無人水面載具平台的本地化生產；三是群體協同，具備多艇協同作業（Swarm）與任務管理能力；四是戰略布局，以台灣作為海事自主化技術與製造的重要據點，提升國防自主生產並拓展國際市場。