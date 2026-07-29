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鋒形科技最新《2026企業勞動力觀測》 人才缺口成台灣企業共同難題

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

雲端人資管理系統領導廠商鋒形科技（Femas HR）29日發布《2026企業勞動力觀測》調查報告，點出企業面臨「找人變慢」與「留任變難」雙重挑戰，其中72.5％人事主管有感招募難度明顯提升、81.6％企業招募時間拉長、80.6%企業新進員工1年內就會跳槽，補足人才缺口已成為今年台灣企業共同面臨的難題。

鋒形科技發布《2026企業勞動力觀測》調查報告，共訪問109位中小企業人事主管與企業管理者，在勞動力結構持續變化下，中小企業首當其衝，調查結果指出，72.5％人事主管認為今年人才招募難度顯著提升，而面對招募困境，57.8％企業表示，雖然有感招募期變長，企業仍尚未採取明確的應變解方。

進一步分析發現，高達81.6％人事主管表示招募正職員工所需時間比過去更長；31.2％企業需多花1至2個月才能補齊人力，其中有17.4％企業甚至要超過3個月，長時間職缺空窗，不僅增加既有人員負荷，也可能拖累企業整體營運節奏。

即使完成招募流程，企業仍面臨報到率下降問題，65.1%人事主管表示，近1年來收到錄取通知後選擇不來的求職者變多，導致招募實際報到率已不到9成，顯示企業投入大量招募成本、與理想人選交涉過後，仍有可能因為新人不來報到，導致成本持續消磨、未能順利招到企業所需人力，招募主管等同做白工。

究竟是什麼原因讓年輕世代選擇快閃？實務第一線的主管觀察指出，35歲以下年輕員工離職前三大主因中，除了63.3%是因為「薪資福利或工時制度不符期待」外，「與主管或團隊溝通適應問題」竟高達45%，位居第二，另外亦有39.4%年輕人認為「管理制度或工作流程缺乏彈性」。

此外，有67.9%人事主管觀察到，近年愈來愈多年輕求職者(含應屆畢業生)傾向兼職、接案或多重工作(斜槓)，以累積收入，而非投入單一全職職涯，反映勞動市場工作型態正持續改變。

鋒形科技共同創辦人暨營運長杜俐芊表示，從此次調查可以發現，許多HR並非不了解留才重要性，而是大量時間仍被薪資計算、考勤管理、假勤核對等行政作業占據，因此，數位化真正的價值，不是取代HR，而是讓HR從重複性行政工作中解放，把更多時間投入人才發展、組織溝通與管理制度優化，當企業能把行政效率做好，人事管理者才有餘裕把心力真正放回「人」身上。

勞動力 科技 跳槽

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