AI 撐台灣景氣 國發會示警全球經濟仍藏三大隱憂

台灣經濟受惠AI浪潮，出口、生產與投資動能持續升溫，但全球景氣前方仍有不少暗礁。據國發會最新「當前經濟情勢」分析指出，儘管AI、高效能運算及雲端基礎建設需求持續攀升，全球經濟仍面臨中東衝突、貿易政策不確定性及金融市場波動等三大隱憂，後續發展須密切關注。

國發會表示，AI、高效能運算及雲端基礎建置等需求持續攀升，引領相關供應鏈蓬勃發展，穩定挹注我國出口動能；國內半導體相關供應鏈業者積極擴建產能，進一步帶動投資量能；加以企業獲利薪資上升、股市創高擴大財富效果，我國經濟可望穩健成長。

據經濟部統計，6月外銷訂單達952.6億美元，年增59.4%，累計上半年突破5,000億美元、年增50.9%；6月工業生產指數年增22.95%，其中製造業成長24.34%，均顯現台灣經濟表現持續升溫。

儘管國內外預測機構普遍看好台灣今年經濟表現，國發會仍提醒，中東衝突、貿易政策不確定性及金融市場波動等三大風險，可能為全球經濟前景增添變數。

中東衝突部分，國發會指出，美伊6月簽署停戰備忘錄，荷姆茲海峽航運一度恢復通行，惟近期美伊衝突再起，美伊停火談判在對話與交火間反覆，加劇全球不確定性風險。地緣衝突透過供應鏈中斷、原料短缺及價格外溢效應，持續推升全球通膨壓力。

在貿易政策方面，國發會提及，美國最高法院裁定對等關稅違法後，美國政府積極尋求替代法律途徑以重啟關稅，加以日益加劇的地緣政治動盪，以及主要經濟體對市場與戰略資源的激烈爭奪，進一步增添貿易不確定性，恐重創企業信心，並抑制全球供應鏈的投資動能。

至於金融市場波動風險，國發會示警，未來三年將有約四分之一到期，企業在高利率環境下面臨的再融資成本可能明顯增加；全球私人信貸規模激增至15兆美元，但因透明度及流動性較低，若信用事件增加，恐擴大金融市場震盪。

國發會提及，全球「七大科技股」2027年資本支出預估將達1.1兆美元，可能遠超過企業盈餘成長，面臨市場重新定價風險。此外，AI企業間的循環融資模式，恐在危機發生時，加深整個產業鏈的系統性風險擴散。

國發會進一步說明，美、歐、日、中等主要央行的貨幣政策調整路徑，因應各自經濟與通膨情勢而具高度不確定性，將牽動全球資金流向，增添金融市場波動風險；台灣後續仍須密切關注AI資本支出、美伊和談情勢、美國貿易政策變化等不確定性因素影響。