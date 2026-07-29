快訊

公公狠砍媳40刀！精神醫稱「司法少見」 恐有1狀況

LINE記事本2功能9月14日停止支援 10月強制刪除快備份

新北民調／李四川勝蘇巧慧7個百分點 藍綠歸隊逾8成小草挺川伯

聽新聞
0:00 / 0:00

貝萊德：本次財報季伴隨異常高市場預期 低成本 AI 帶來全新獲利課題

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

貝萊德智庫指出，本次財報季伴隨異常高的市場預期。美國企業獲利依然格外強勁。不過，焦點也應放在AI獲利的延續性上，而不僅是又一次的獲利超乎預期。

貝萊德表示，市場共識預估，AI 基礎建設擴張帶動下，S&P 500 指數獲利將連續第2季成長超過 20%，初步財報結果再度優於預期。不過，更關鍵的問題在於，隨著成本更低的模型重塑 AI經濟效益，當前出色的獲利水準能否延續。

整體而言，貝萊德指出，近期發展可能改變 AI 的經濟成果最終由誰攫取。但模型成本更低，同樣可能擴大AI普及採用。與此同時，AI主權也強化了對AI 基礎建設的需求。

貝萊德維持加碼 AI 主題的立場，但這需要日益精選且主動的配置策略。與其試圖在競爭日益激烈的模型層中辨識出長期贏家，貝萊德更偏好圍繞 AI 的稀缺性進行布局。更廣泛而言，即使在AI生態系之外，美國企業獲利的韌性依然突出。

聯準會（Fed）本周開會，成為本周的市場焦點。Fed的利率決策，連同美國經濟成長率與個人消費支出（PCE）通貨膨脹數據，可能進一步強化貝萊德「利率更高、維持更久」的觀點。

Fed 美國

延伸閱讀

美股族群可逢低承接 法人看好企業獲利穩健 AI發展趨勢未變

國泰投顧：即使市場波動擴大 科技巨頭與金融股仍是美股兩大投資主軸

台股小幅下跌 這檔ETF黑馬躍升成交量第三

科技財報引發短線資金獲利了結 聯電、台達電及聯發科法說陸續召開

相關新聞

無人機條例送黨團協商 賴總統籲支持院版

賴清德總統29日主持「中華民國115年8月份將官晉任授階典禮」。他呼籲立法院朝野各黨團以國家優先，支持行政院版所提《國防自主無人載具採購特別條例》，由國防部統合軍事需求、負責採購執行；經濟部協助產業發展、中科院投入科研與技術驗證。

時隔20年！友達華亞廠重回廣達集團懷抱

友達（2409）昨（28）晚公告，董事會決議以197億元（未稅）處分華亞廠區內L3D廠 / L5D廠不動產及其相關廠務附屬設施予廣達（2382），預計處分利益約新台幣133.9億元。

熊本強震衝擊半導體供應鏈？崇越清查供貨無虞 且有異地備援

日本九州熊本縣昨（28）日發生7.1級強烈地震，半導體關鍵材料整合服務領導廠商─崇越科技（5434）及旗下日本子公司─峻川商事，針對供應鏈安全狀況全面評估，確認供貨無虞，昨（28）日晚間完成半導體材料庫存盤點並通報客戶，持續與客戶緊密聯繫，展現供應鏈穩定性與營運韌性。

Space X 星艦第 13次試飛成功 法人點名看好四檔供應鏈

Space X星艦（Starship）V3超重型火箭及衛星日前成功發射，法人預期將有利低軌衛星產業發展，正面看待星艦商用、手機直連及太空AI等產業發展將加速推進，唱旺昇達科（3491）、啟碁（6285）、華通（2313）、穩懋（3105）等相關供應鏈。

AI 算力咽喉發威！SK海力士營益狂飆5.57倍創紀錄、打臉 AI 泡沫論

全球AI基礎建設浪潮持續升溫，AI記憶體龍頭SK海力士（SK hynix）公布2026年第2季財報，以亮眼營運表現再創歷史新高。單季營收達79.32兆韓元，年增29%；淨利93.92兆韓元，年增361%，雙雙改寫單季新高。營業利益更攀升至60.54兆韓元，年增557.2%，營業利益率衝上76%的歷史高檔，帶動上半年累計營收首度突破100兆韓元。

大訊四期廠房年底完工 五期接續動工

因應AI高密度算力需求爆發與全球競相投入超大規模資料中心建置，專業機殼與高階散熱解決方案供應商大訊科技 （Ablecom Technology Inc.）積極為客戶備產能，初期預計每月次世代高密度運算伺服器機架產能將增加逾千台規模。其中大訊桃園八德四期新廠目前已完成建物主結構，接下來將加速工程進度，全力達成年底完工的目標；同時五期廠房工程也將於今年內動工，將可為更多客戶提供產能服務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。