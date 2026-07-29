貝萊德：本次財報季伴隨異常高市場預期 低成本 AI 帶來全新獲利課題

貝萊德智庫指出，本次財報季伴隨異常高的市場預期。美國企業獲利依然格外強勁。不過，焦點也應放在AI獲利的延續性上，而不僅是又一次的獲利超乎預期。

貝萊德表示，市場共識預估，AI 基礎建設擴張帶動下，S&P 500 指數獲利將連續第2季成長超過 20%，初步財報結果再度優於預期。不過，更關鍵的問題在於，隨著成本更低的模型重塑 AI經濟效益，當前出色的獲利水準能否延續。

整體而言，貝萊德指出，近期發展可能改變 AI 的經濟成果最終由誰攫取。但模型成本更低，同樣可能擴大AI普及採用。與此同時，AI主權也強化了對AI 基礎建設的需求。

貝萊德維持加碼 AI 主題的立場，但這需要日益精選且主動的配置策略。與其試圖在競爭日益激烈的模型層中辨識出長期贏家，貝萊德更偏好圍繞 AI 的稀缺性進行布局。更廣泛而言，即使在AI生態系之外，美國企業獲利的韌性依然突出。

聯準會（Fed）本周開會，成為本周的市場焦點。Fed的利率決策，連同美國經濟成長率與個人消費支出（PCE）通貨膨脹數據，可能進一步強化貝萊德「利率更高、維持更久」的觀點。