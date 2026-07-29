Google：個人 AI 代理 Gemini Spark 在台開放給 Google AI Pro 用戶

Google積極推動AI代理業務，Google Gemini團隊29日在官方部落格宣布，Gemini Spark正式在台灣開放給Google AI Pro 用戶，是可全天候在背景運作的個人AI代理，將在用戶引導下代勞複雜且耗時的任務，將寶貴的時間留給自己。

Google Gemini團隊舉例，每天生活中有很多數位待辦清單，例如整理散落在Gmail裡來自孩子學校的電子郵件，避免家長錯過簽署活動同意書的截止日期。

Gemini Spark 將在未來的幾週內，陸續開放給台灣的Google AI Pro訂閱用戶；將在背景工作，不受筆記型電腦闔上或鎖定手機螢幕影響，因架設在Google雲端基礎架構上，不需要任何複雜的設定，可以和常用的Gmail、Google文件與試算表等Google Workspace上的工具原生整合。

Google AI Ultra 和 Pro的訂閱用戶可體驗Gemini Spark。Google Gemini團隊指出，讓AI從被動回答問題的助理，進化成能主動把工作搞定、甚至是在用戶睡覺時也持續上工的夥伴。主要受Gemini 3.6 Flash 的驅動，新工具能完全聽用戶指揮，解決多種數位瑣事，讓用戶專注在真正重要的事情上。

Google Gemini團隊舉例指出，相關指令包括，旅人可以輸入：「只要收到航班或飯店確認信，就自動把資訊存進『峇里島行程』的試算表。」還有「幫我找找在峇里島期間當地有什麼好玩的活動，並自動填入行事曆的空檔。」

週末生活玩家可以輸入：「在每週五早上 8 點幫我找到我可能會感興趣的活動、附上詳細連結並統整到『週末計畫』文件中。如果有 1 到 3 個極力推薦的活動，請直接加入我的行事曆。」

精打細算的省錢高手可以輸入：「在每月 1 號檢查 Gmail 上個月的數位發票。如果有訂閱服務漲價或試用期即將結束的服務，請通知我並預先草擬取消訂閱的信。」

衝勁十足的創業家可以輸入：「掃描收件匣中的客戶詢問信，根據對方需求草擬包含推薦服務與報價的回信，並存入草稿匣待我審核。」