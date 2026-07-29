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Space X 星艦第 13次試飛成功 法人點名看好四檔供應鏈

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

Space X星艦（Starship）V3超重型火箭及衛星日前成功發射，法人預期將有利低軌衛星產業發展，正面看待星艦商用、手機直連及太空AI等產業發展將加速推進，唱旺昇達科（3491）、啟碁（6285）、華通（2313）、穩懋（3105）等相關供應鏈。

投顧法人分析，星艦日前從德州星艦基地完成第13次試飛，順利將20顆新型星鏈V3衛星送入軌道，並成功完成大氣層重返與水面濺落，完全達到此次試飛重點目標。

由於新版第三代星艦設計運載能力超過100噸，並可同時回收助推器及太空船，預計2026年底前實現完全可重複使用，屆時發射單位成本將由每公斤數千美元降至數百美元，甚至未來目標達200美元以下，可帶動未來衛星部署量激增，亦為將AI衛星送上太空，完成未來太空運算不可或缺的重要拼圖之一。

法人指出，星艦V3衛星單顆網路容量為1,024 Gbps，較現行V2衛星的96 Gbps增加約10倍，載重能力方面，每次可搭載最多60顆V3衛星，較Falcon 9目前每次發射衛星約27顆提升約122%，未來單次發射總容量約61,000 Gbps，較Falcon 9大幅提升約23倍。

法人認為，這顯示未來每顆衛星可服務更多用戶、壅塞區域容量提升、降低每Gbps成本，並提高企業、航空、海事客戶服務能力，星艦的成功象徵低軌產業正式進入Starship驅動的高容量Starlink時代，並為未來AI Compute Satellite鋪路。

另一方面，V3在Gateway回傳端，除沿用V2既有Ka/E-band外，新增V/W-band，主因在於衛星若要支撐250Gbps等級用戶端容量，必須解決頻寬瓶頸，法人預估，V3頻段升級將可推升GaN在Starlink衛星使用量，且帶動材料升級。

華通 太空

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