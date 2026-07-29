科技財報引發短線資金獲利了結 聯電、台達電及聯發科法說陸續召開

全球AI競賽持續升溫，本周市場焦點聚焦美國聯準會（Fed）利率決策及美國科技巨頭財報。在觀望氣氛影響下，本周以來台股連日修正。國泰投信表示，相較短線盤勢，全球科技大廠擴大投資能否帶來新一波成長機會更受市場矚目。近期台積電（2330）、美光相繼上修資本支出，搭配先進封裝、記憶體及成熟製程廠商啟動擴產，顯示AI投資已由晶片設計、伺服器製造，逐步延伸至廠房建置、先進封裝及基礎設施等領域，也讓各產業具領導地位的科技企業持續受惠。

國泰台灣科技龍頭（00881）經理人蘇鼎宇表示，AI產業已進入長期投資循環，全球科技大廠持續擴大先進製程、先進封裝及資料中心建置。

以台積電為例，除上修今年資本支出外，未來數年仍將推動海內外新廠建設；美光亦提高今明兩年的投資規劃，在6月法說會中上修2026、2027年資本支出分別達270、400億美元，反映AI需求帶動半導體產能持續擴張，加上近期美光積極參與擴廠，有望帶動台灣科技供應鏈挹注更穩健的成長動能。

蘇鼎宇進一步表示，近期部分科技大廠雖繳出優於預期的財報，但股價仍出現修正，主要反映市場對AI投資報酬率及未來展望的期待持續提高，一旦未達預期，短線資金便可能獲利了結。

然而，AI相關訂單與資本支出並未轉弱，資料中心、先進封裝及硬體基礎建設需求仍穩健成長，顯示AI產業發展趨勢依舊明確。面對市場震盪，投資人可將回檔視為分批布局契機，相較追逐短線熱門題材，不如聚焦具全球競爭力與技術優勢的科技企業。

本周聯電（2303）、台達電（2308）及聯發科（2454）也將陸續召開法說會，市場關注成熟製程景氣、AI ASIC布局，以及AI資料中心電源與散熱需求等後市展望。若企業持續釋出正向訊息，將有助於進一步提振科技股的投資信心。

隨著AI由技術創新走向大規模商業化，市場將更加重視企業獲利能力與產能擴充進度。儘管短期仍可能受到財報、利率政策及市場情緒干擾，但在全球科技大廠持續投入AI基礎建設下，台灣科技供應鏈的競爭優勢依舊穩固。