快訊

公公狠砍媳40刀！精神醫稱「司法少見」 恐有1狀況

LINE記事本2功能9月14日停止支援 10月強制刪除快備份

新北民調／李四川勝蘇巧慧7個百分點 藍綠歸隊逾8成小草挺川伯

聽新聞
0:00 / 0:00

科技財報引發短線資金獲利了結 聯電、台達電及聯發科法說陸續召開

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

全球AI競賽持續升溫，本周市場焦點聚焦美國聯準會（Fed）利率決策及美國科技巨頭財報。在觀望氣氛影響下，本周以來台股連日修正。國泰投信表示，相較短線盤勢，全球科技大廠擴大投資能否帶來新一波成長機會更受市場矚目。近期台積電（2330）、美光相繼上修資本支出，搭配先進封裝、記憶體及成熟製程廠商啟動擴產，顯示AI投資已由晶片設計、伺服器製造，逐步延伸至廠房建置、先進封裝及基礎設施等領域，也讓各產業具領導地位的科技企業持續受惠。

國泰台灣科技龍頭（00881）經理人蘇鼎宇表示，AI產業已進入長期投資循環，全球科技大廠持續擴大先進製程、先進封裝及資料中心建置。

以台積電為例，除上修今年資本支出外，未來數年仍將推動海內外新廠建設；美光亦提高今明兩年的投資規劃，在6月法說會中上修2026、2027年資本支出分別達270、400億美元，反映AI需求帶動半導體產能持續擴張，加上近期美光積極參與擴廠，有望帶動台灣科技供應鏈挹注更穩健的成長動能。

蘇鼎宇進一步表示，近期部分科技大廠雖繳出優於預期的財報，但股價仍出現修正，主要反映市場對AI投資報酬率及未來展望的期待持續提高，一旦未達預期，短線資金便可能獲利了結。

然而，AI相關訂單與資本支出並未轉弱，資料中心、先進封裝及硬體基礎建設需求仍穩健成長，顯示AI產業發展趨勢依舊明確。面對市場震盪，投資人可將回檔視為分批布局契機，相較追逐短線熱門題材，不如聚焦具全球競爭力與技術優勢的科技企業。

本周聯電（2303）、台達電（2308）及聯發科（2454）也將陸續召開法說會，市場關注成熟製程景氣、AI ASIC布局，以及AI資料中心電源與散熱需求等後市展望。若企業持續釋出正向訊息，將有助於進一步提振科技股的投資信心。

隨著AI由技術創新走向大規模商業化，市場將更加重視企業獲利能力與產能擴充進度。儘管短期仍可能受到財報、利率政策及市場情緒干擾，但在全球科技大廠持續投入AI基礎建設下，台灣科技供應鏈的競爭優勢依舊穩固。

台達電 聯電 國泰投信

延伸閱讀

台股ETF 科技題材火

台股ETF 散戶搶低接

半導體主題 ETF 績效佳 00913今年來漲逾111%

台股小幅下跌 這檔ETF黑馬躍升成交量第三

相關新聞

無人機條例送黨團協商 賴總統籲支持院版

賴清德總統29日主持「中華民國115年8月份將官晉任授階典禮」。他呼籲立法院朝野各黨團以國家優先，支持行政院版所提《國防自主無人載具採購特別條例》，由國防部統合軍事需求、負責採購執行；經濟部協助產業發展、中科院投入科研與技術驗證。

時隔20年！友達華亞廠重回廣達集團懷抱

友達（2409）昨（28）晚公告，董事會決議以197億元（未稅）處分華亞廠區內L3D廠 / L5D廠不動產及其相關廠務附屬設施予廣達（2382），預計處分利益約新台幣133.9億元。

熊本強震衝擊半導體供應鏈？崇越清查供貨無虞 且有異地備援

日本九州熊本縣昨（28）日發生7.1級強烈地震，半導體關鍵材料整合服務領導廠商─崇越科技（5434）及旗下日本子公司─峻川商事，針對供應鏈安全狀況全面評估，確認供貨無虞，昨（28）日晚間完成半導體材料庫存盤點並通報客戶，持續與客戶緊密聯繫，展現供應鏈穩定性與營運韌性。

Space X 星艦第 13次試飛成功 法人點名看好四檔供應鏈

Space X星艦（Starship）V3超重型火箭及衛星日前成功發射，法人預期將有利低軌衛星產業發展，正面看待星艦商用、手機直連及太空AI等產業發展將加速推進，唱旺昇達科（3491）、啟碁（6285）、華通（2313）、穩懋（3105）等相關供應鏈。

AI 算力咽喉發威！SK海力士營益狂飆5.57倍創紀錄、打臉 AI 泡沫論

全球AI基礎建設浪潮持續升溫，AI記憶體龍頭SK海力士（SK hynix）公布2026年第2季財報，以亮眼營運表現再創歷史新高。單季營收達79.32兆韓元，年增29%；淨利93.92兆韓元，年增361%，雙雙改寫單季新高。營業利益更攀升至60.54兆韓元，年增557.2%，營業利益率衝上76%的歷史高檔，帶動上半年累計營收首度突破100兆韓元。

大訊四期廠房年底完工 五期接續動工

因應AI高密度算力需求爆發與全球競相投入超大規模資料中心建置，專業機殼與高階散熱解決方案供應商大訊科技 （Ablecom Technology Inc.）積極為客戶備產能，初期預計每月次世代高密度運算伺服器機架產能將增加逾千台規模。其中大訊桃園八德四期新廠目前已完成建物主結構，接下來將加速工程進度，全力達成年底完工的目標；同時五期廠房工程也將於今年內動工，將可為更多客戶提供產能服務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。