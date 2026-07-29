AI 算力咽喉發威！SK海力士營益狂飆5.57倍創紀錄、打臉 AI 泡沫論

全球AI基礎建設浪潮持續升溫，AI記憶體龍頭SK海力士（SK hynix）公布2026年第2季財報，以亮眼營運表現再創歷史新高。單季營收達79.32兆韓元，年增29%；淨利93.92兆韓元，年增361%，雙雙改寫單季新高。營業利益更攀升至60.54兆韓元，年增557.2%，營業利益率衝上76%的歷史高檔，帶動上半年累計營收首度突破100兆韓元。

針對SK海力士營業利益年增557.2%的表現，大華銀投信指數量化投資部門主管暨大華韓國KOSPI 50（009829）經理人郭修誠表示，獲利年增逾5.5倍，充分展現HBM（高頻寬記憶體）作為AI算力核心元件的強勁需求與成長動能。

郭修誠分析，SK海力士獲利大幅躍升主要來自四大動能。首先，AI GPU客戶對HBM3E等高頻寬記憶體需求強勁，產品持續供不應求；其次，高容量DRAM及企業級SSD等高附加價值產品出貨比重提升，帶動獲利結構優化；第三，與輝達（NVIDIA）等國際科技大廠簽訂多年期長約（LTA），提升營運能見度；第四，全球雲端服務供應商（CSP）持續擴大AI資料中心資本支出，進一步推升高階儲存產品需求。

郭修誠表示，雖然財報公布後受市場高預期影響，股價短線出現震盪，但輝達執行長黃仁勳已指出，AI基礎建設仍處於發展初期，未來數年投資規模可望再成長5至10倍，有助消弭市場對AI泡沫化的疑慮。在全球記憶體市場邁向結構性成長趨勢下，短線波動反而提供長線資金布局契機。

009829重點布局SK海力士與三星電子兩大AI半導體龍頭，合計權重近七成。隨著全球AI算力競賽持續升溫，HBM與高階記憶體需求可望延續成長，加上每股發行價僅10元，可望成為投資人掌握全球AI算力商機、布局韓股核心資產的重要投資工具。