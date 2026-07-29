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東擎攜手 Axelera AI 強化邊緣 AI 平台 推動高效能 AI 推論應用

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

東擎科技（7710）宣布與荷蘭AI加速運算廠商Axelera AI展開策略合作，攜手推出兼具高效能、低功耗與高成本效益的邊緣AI推論解決方案。此次合作將Axelera Metis AIPU AI加速卡整合至東擎科技的邊緣AI平台，打造體積精巧且可擴充的AI推論方案，滿足多元邊緣AI應用與部署需求。

透過Metis M.2與PCIe AI加速卡，系統可在原有AI運算基礎上額外擴充高達214 TOPS的推論效能，實現多工AI平行運算。相較於傳統GPU架構，Metis AIPU提供更優異的AI推論效能，大幅降低功耗與整體擁有成本。針對大型語言模型（LLM）、視覺檢測、機器人、智慧零售及智慧城市等邊緣AI應用，該解決方案可協助企業將先進AI能力部署至資料產生端，以更精巧的系統架構、更低的功耗與更優化的基礎設施成本，加速AI應用落地並提升營運效率。

此次合作已完成多項軟硬體平台驗證，提供多元且具擴充性的邊緣AI解決方案，協助企業加速AI應用部署。其中，東擎可擴充式邊緣AIoT系統平台，像是iEPF-11000S、iEPF-10000S、iEPF-9500S、iEPF-9040S與iEPF-9040VS系列搭配Axelera Metis PCIe AI加速卡，可提供符合工業級需求的高擴充AI推論能力，滿足高負載邊緣應用。而精巧的邊緣系統AI BOX-A395、NUC BOX-358H、NUC BOX-255H與NUC BOX-155H則支援Axelera Metis M.2 AI加速卡，可在精巧設計且低功耗的系統架構下提供高效能AI推論能力。

透過支援多工AI平行運行，該系列解決方案可提供高效能即時AI推論能力，廣泛應用於機器視覺、機器人、零售與餐旅服務、倉儲自動化、智慧監控及智慧交通等多元邊緣AI場域。

東擎科技董事長李俊瑩表示：「企業正積極尋求能將AI從概念驗證（PoC）階段推進至大規模部署的實際應用方案。透過結合Axelera AI Metis® AIPU加速卡與東擎科技邊緣運算平台，我們為客戶提供更豐富且高效能的AI部署解決方案，協助企業在最具價值的應用場域發揮AI效益。此次合作也進一步簡化AI從開發、驗證到部署的流程，加速智慧應用落地。」

Axelera AI執行長暨共同創辦人Fabrizio Del Maffeo表示：「先進AI不應受限於龐大的系統架構與高功耗需求，因為這些條件往往超出大多數邊緣應用環境所能負荷的範圍。我們與東擎科技的合作，結合Axelera高效能AIPU技術與可靠的邊緣運算平台，讓企業能夠在既有的空間、功耗與成本限制下，有效部署高負載AI工作負載，實現更高效率的邊緣AI應用。」

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