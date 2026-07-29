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無人機條例送黨團協商 賴總統籲支持院版

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統上午主持中華民國115年8月將官晉任授階典禮。圖／總統府提供
賴清德總統上午主持中華民國115年8月將官晉任授階典禮。圖／總統府提供

賴清德總統29日主持「中華民國115年8月份將官晉任授階典禮」。他呼籲立法院朝野各黨團以國家優先，支持行政院版所提《國防自主無人載具採購特別條例》，由國防部統合軍事需求、負責採購執行；經濟部協助產業發展、中科院投入科研與技術驗證。

賴總統提到，今年6月以來，國軍接續執行「立即備戰操演」、「聯合防禦操演」，並將展開「漢光42號實兵演習」。這些演訓都在驗證平時的訓練成果、檢視部隊面對危機時如何應處，他感謝全體官兵的努力與付出。

賴總統表示，當前戰爭型態快速改變，無人載具已成為不對稱作戰的重要戰力。因此，行政院依據國軍需求，提出了《國防自主無人載具 採購特別條例》，規劃籌購濱海監偵型、濱海攻擊型無人機及小型自殺無人艇。

賴總統指出，無人載具在戰時消耗快、技術更新也快，採購既要確保數量，也要兼顧交付速度、系統整合及後續補充，讓國軍儘快取得所需裝備；並以長期、穩定的採購帶動國內產能，打造安全、可信賴的產業鏈。

近日立法院初審通過無人機條例，全案無共識，送交黨團協商。

對此，他呼籲立法院朝野各黨團，以國家安全為優先，支持行政院所提版本，由國防部統合軍事需求、負責採購執行；經濟部協助產業發展、中科院投入科研與技術驗證。透過明確的權責分工，兼顧國防自主與產業發展，讓國家資源有效轉化為國軍所需戰力。

賴總統說，新興科技與相應的戰術仍會持續演進，國軍務必加強應用。他也期許各位在新職位上，繼續提升不對稱戰力，讓國軍更具實力與韌性。

無人機 中科院 國防部

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