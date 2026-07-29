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趨勢科技 TrendAI 採 Claude Opus 5 優化弱點修補優先排序與虛擬修補
全球網路資安解決方案業者趨勢科技旗下全球企業AI資安品牌TrendAI宣布採用Anthropic最新、最強大的Opus模型Claude Opus 5，協助資安團隊將弱點情資轉化為即時防護，涵蓋從優先排序到虛擬修補的完整流程。
先前，TrendAI和Anthropic已採用Claude Opus 4.8。隨著AI讓弱點的發現變得比以往更容易，更艱難的挑戰在於能否比軟體完成永久修補的速度更快地保護企業，這也是TrendAI運用Opus 5的目標所在。
趨勢科技是Anthropic網路驗證計畫的參與廠商，TrendAI已準備好在存取權限開放後，將Claude Opus 5應用於防禦性資安工作。該模型符合零資料保留（Zero Data Retention）規範，支援TrendAI在擴大AI於資安維運應用時的治理與資料保護需求。
此項合作也延伸至TrendAI Threat Research，結合前沿AI模型、TrendAI專屬的前沿情資引擎與威脅研究專家，產出揭露前情資（pre-disclosure intelligence）。這些洞察為TrendAI Vision One提供動力，帶來更強大的偵測能力、更深入的鑑識分析，以及透過虛擬修補實現的主動防護。
TrendAI策略長暨業務長金敬秀(Rachel Jin)表示，透過Claude Opus 5，TrendAI能夠比以往更快地從弱點情資邁向實際行動，依可利用性與商業影響來排定優先順序。
找出弱點一直是最困難的部分，現在的挑戰在於要比軟體完成永久修補的速度更快地保護企業，而前沿推理能力正是改變這個局面的關鍵，甚至延伸到能在廠商修補程式發布前就保護客戶的虛擬修補。
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