台灣玉山科技協會下屆理事長 宏碁施宣輝接棒呼聲高

台灣玉山科技協會日前舉行第十三屆第一次會員代表大會，完成第十三屆理監事改選，在理事長童子賢已擔任兩屆後，據了解，下屆理事長將由宏碁（2353）董事暨安碁資訊（6690）董事長施宣輝接任。

台灣玉山科技協會將於30日舉行理監事會議，現任理事長童子賢將卸任，並選出新一屆理事長。

台灣玉山科技協會於21日舉行第十三屆第一次會員代表大會，由童子賢主持，會中除完成年度會務報告及相關議案審議外，也順利完成第十三屆理監事改選，並正式通過當選名單。本屆共選出36席理監事，包括27席理事及9席監事，未來將共同推動協會會務發展，持續深化產業交流與跨域合作。

台灣玉山科技協會第十三屆理監事名單，27席理事包含：

施宣輝、鈺創董事長盧超群、永豐餘消費品實業公司董事長何奕達、華碩共同執行長胡書賓、康舒董事長許介立、理律法律事務所所長李家慶、DIGITIMES創辦人暨IC之音董事長黃欽勇、遠東集團創新長徐國安、台灣大哥大總經理林之晨、勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢、理慈國際科技法律事務所共同創辦人蔡玉玲、中國信託商業銀行總經理楊銘祥、安侯建業聯合會計師事務所主席陳俊光、英業達集團董事長葉力誠、國泰世紀產物保險總經理陳萬祥、藍濤亞洲有限公司總裁黃齊元、大成長城董事長韓家宇、祥碩總經理林哲偉、富邦金融控股創新科技處處長蔡承道、凱達國際資本董事長駱秉寬、SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸、創新工業技術移公司總經理余宛如、台灣自主機器人公司董事長黃水成、宏碁雲架構服務副總經理朱金松、財團法人資訊工業策進會執行長范俊逸、智探太空公司執行長呂世傑、群策法律事務所顧問律師王裕文。