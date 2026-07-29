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時隔20年！友達華亞廠重回廣達集團懷抱

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
友達華亞廠。圖／翻攝自友達官網
友達華亞廠。圖／翻攝自友達官網

友達（2409）昨（28）晚公告，董事會決議以197億元（未稅）處分華亞廠區內L3D廠 / L5D廠不動產及其相關廠務附屬設施予廣達（2382），預計處分利益約新台幣133.9億元。

友達華亞廠區內有二座面板廠，分別是3.5代廠L3D廠，及5代廠L5D廠，主要是做為生產中小尺寸產品應用相關。巧合的是，華亞廠是友達2006年合併廣輝電子（廣達轉投資的面板廠）時併入的三座廠的其中兩座廠，未料到20年後，再賣回原先的母公司廣達電腦。

近年來積極轉型的友達，持續展開活化資產及騰籠換鳥作業。歷年來處分廠房包括：

2021年4月公告，出售新竹科學園區L3B廠房及附屬設備給晶圓代工大廠世界先進（5347），交易金額新台幣9.05億元。友達表示，主要是活化資產，預計處分利益7.03億元，

2024年8月友達董事會通過出售台南廠不動產案，以及子公司友達晶材位於后里的部份建物和設施予全球第三大記憶體製造商美光科技（Micron），合計交易總金額為81億元，預期處分利益約47.18億元，

2025年11月友達再通過處分新竹L3C廠房及其相關廠務附屬設施，以68.98億元出售予力成（6239），預計處分利益新台幣38.5億元。

友達28日公告指出，處分土地位於桃園市龜山區華亞段139及264-1地號等2筆，土地面積6萬5,260.09平方公尺（約1萬9,741.1772坪）；建物為桃園市龜山區華亞段2-1建號等8筆，建物面積16萬2,826.12平方公尺（約4萬9,254.89坪），及附屬設備一批。交易總金額新台幣197億元（未稅），預計處分利益約新台幣133.9億元（已扣除相關交易費用及預估稅費）。

廣達 友達 華亞

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