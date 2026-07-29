熊本強震衝擊半導體供應鏈？崇越清查供貨無虞 且有異地備援

日本九州熊本縣昨（28）日發生7.1級強烈地震，半導體關鍵材料整合服務領導廠商─崇越科技（5434）及旗下日本子公司─峻川商事，針對供應鏈安全狀況全面評估，確認供貨無虞，昨（28）日晚間完成半導體材料庫存盤點並通報客戶，持續與客戶緊密聯繫，展現供應鏈穩定性與營運韌性。

崇越表示，隨著全球晶圓廠巨頭相繼插旗九州，鏈結周邊材料與設備的供應鏈彈性成為產能防護的核心指標。崇越科技早在 2023 年設置峻川商事熊本營業所，並於九州當地的鳥栖建立半導體部品與關鍵物料倉儲物流中心。

崇越科技首席執行長陳德懿指出，鳥栖倉庫因具地理距離緩衝，記錄震度僅約3級；經峻川商事營運團隊第一時間確認，倉內之爐管石英狀況良好、再生晶圓與特殊化學品無損毀情事，可隨時配合客戶需求啟動緊急出貨與補給調度，確保客戶後續生產運作無虞。未來崇越科技將持續鞏固九州及全球據點的供應鏈韌性，提供客戶最堅實不斷鏈的後盾。