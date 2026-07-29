延續半導體優勢！國科會提四大政策支柱 盼立院支持「這一項」方案

國科會主委吳誠文29日在社群媒體表示，「優勢延續」、「國際拓展」、「應用創新」、「永續調適」，是台灣半導體政策四大支柱；他並指出，今年該啟動的行政院「智慧機器人產業推動方案」是「AI新十大建設」的重要行動方案之一，盼立法院支持，讓半導體產業應用發展。

吳誠文日前與台灣外國記者會成員交流，他今日在臉書上表示，外媒記者朋友一直非常關心臺灣的半導體政策。因此，他藉機說明台灣半導體政策的四大支柱。第一是「優勢延續」，台灣努力鞏固半導體技術領先優勢，如此方有能力協助國際夥伴。

第二，「國際拓展」。台灣將與全球友善民主國家在半導體技術、設備、材料、晶片設計等領域深化合作，共同打造安全、可信賴且具韌性的國際半導體生態系。

第三，「應用創新」。透過「AI新十大建設」，我們將推動量子運算、矽光子及全光網路、AI機器人、太空科技等重要科技領域，並發展各種智慧創新應用系統以服務人類社會，也將結合臺灣製造實力及全球合作夥伴的創新設計，將創新構想轉化為實際應用。

第四，「永續調適」。面對全球暖化與淨零挑戰，我們將投入研發高效能、低功耗的半導體元件、晶片、模組、系統等，協助人類調適未來環境。

他表示，政府會依半導體政策的四大支柱，據以轉化為具體行動方案以及各部會的科技綱要計畫，並完成預算編列。

今年該啟動的行政院「智慧機器人產業推動方案」是「AI新十大建設」的重要行動方案之一，他殷切期盼相關預算在立法院通過後能馬上依照規劃加速推動，讓台灣的產學研界能持續發揮我國的科技實力深化全球合作，構建「台灣inside」的智慧機器人產業生態系，為全人類創造更美好的未來。