熊本強震 崇越盤點確認供貨無虞

日本熊本昨（28）日下午發生芮氏規模7.1強震，台積電熊本JASM廠區第一時間疏散人員，公司晚間指出，人員已逐步回到生產線，各項細部檢查與詳細影響評估作業持續進行中。同時，JASM建廠工地未受影響，然因後續仍可能有零星餘震，部分建廠工程因安全考量，目前暫停。

2026-07-29 01:01