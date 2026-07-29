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友訊科技 D-Link 搶進5G FW 市場：打造次世代固網替代方案

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

全球網通品牌友訊科技D-Link（2332）看準高速寬頻市場趨勢，搶進5G FW市場商機，打造次世代固網替代方案 加速智慧家庭與企業數位轉型

友訊觀察，隨著全球5G網路覆蓋率持續提升，以及遠距辦公、雲端應用、串流影音與AI服務快速普及，市場對高速寬頻的需求正持續成長。近年來被視為寬頻市場新藍海的FWA（Fixed Wireless Access，固定無線接取）技術，更逐漸成為家庭與企業建構網路基礎設施的重要選擇。

友訊宣布，推出全新G572 5G NR BE7200 Wi-Fi 7路由器，結合5G高速行動寬頻與Wi-Fi 7無線技術，打造兼具高速、穩定與彈性的次世代網路解決方案。

根據國際研究機構預測，5G FWA已成為全球電信業者推動5G商業化的重要應用之一。相較於傳統光纖寬頻需要布線施工與較長的建置時間，FWA透過5G基地台即可提供高速寬頻服務，大幅降低部署門檻，特別適合新建住宅、租賃空間、臨時辦公場所、偏遠地區及中小企業應用場景。

友訊表示，隨著5G網路成熟及Wi-Fi 7設備陸續進入市場，消費者對於網路體驗的期待已不再只是「連得上」，而是要求更高頻寬、更低延遲以及更多設備同時連線的能力。G572正是為此而生，透過5G與Wi-Fi 7雙重技術優勢，讓使用者能快速享受接近光纖等級的無線寬頻體驗。

在家庭與企業內部網路環境方面，友訊指出，G572搭載最新Wi-Fi 7技術，提供最高7.2Gbps無線傳輸效能，並支援160MHz頻寬、Multi-Link Operation（MLO）以及4K-QAM等關鍵技術。透過多頻段同步傳輸與更高頻譜利用率，可顯著降低網路壅塞與延遲問題，滿足4K/8K影音串流、雲端遊戲、AI應用及大型檔案傳輸需求。

友訊認為，生成式AI工具、智慧家庭設備及IoT應用快速普及，也使家庭與企業網路承載量持續增加。G572最高可支援256台裝置同時連線，能有效滿足多成員家庭、SOHO工作室、小型辦公室及零售門市的連網需求，為未來數位生活預留充足的升級空間。

面對AI、智慧家庭與雲端服務持續推動的高速連網需求，友訊表示，將持續投入Wi-Fi 7、5G及網路安全技術研發，透過台灣製造的高品質產品，為全球消費者與企業客戶提供更完整的次世代連網解決方案。

友訊 科技

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