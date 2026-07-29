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佳世達旗下其陽 推出完整 AMD EPYC 9006伺服器產品系列

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

佳世達（2352）集團旗下其陽（3564）29日宣布推出完整的新一代伺服器產品系列，全面支援最新AMD EPYC 9006系列伺服器處理器。隨著第六代AMD EPYC處理器正式發表，其陽科技同步推出涵蓋 AI、通用運算與儲存應用的完整產品組合，展現卓越的研發整合能力，呼應佳世達集團「AI基礎設施」事業布局，協助客戶以成熟可靠的基礎架構，加速AI應用落地。

其陽科技研發二部副總經理鍾彥郎表示，這次全面導入第六代AMD EPYC處理器的全新產品矩陣，正是其陽研發整合力的最佳證明。我們展現了強大的技術轉化效率，能將最新晶片科技，第一時間打造為客戶引領市場的商用平台。從AI加速、企業運算到高密度儲存，我們提供模組化平台架構與彈性客製化服務，協助客戶縮短產品開發與部署時程，並支援未來持續擴展。

採用台積電（2330）先進2奈米製程打造的AMD EPYC 9006系列伺服器處理器，代表伺服器運算邁入全新世代。其最高支援256核心，並原生支援 PCIe Gen6，可滿足AI、雲端運算及高效能運算（HPC）等高負載工作需求。其陽科技自產品推出初期即完成新架構導入，協助客戶第一時間發揮新架構的頂尖運算效能。

佳世達集團其陽科技致力於協助客戶第一時間導入最新AMD EPYC 9006系列伺服器處理器，透過高效率的平台開發能力，協助客戶加速平台驗證、縮短部署時程，更快建構AI基礎架構。憑藉模組化產品架構、高效率的平台整合能力及高度客製化服務，其陽科技持續協助客戶建構具備高擴充性的機櫃級AI基礎架構，迎接新世代智慧運算與AI應用發展。

佳世達 伺服器 處理器

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