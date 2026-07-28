大大寬頻獲利／上半年 EPS 達2.59元 10月啟動「10G PON」寬頻服務

大大寬頻（7901）28日召開董事會，公布上半年合併營收4.66億元，年增3.7%；營業毛利2.62億元，毛利率攀升至56.2%；稅後淨利1.55億元，年增23.7%；每股純益2.59元，展現強勁的獲利動能。

大大寬頻指出，2026年上半年寬頻總戶數達188,371戶。隨著影音串流與智慧家庭需求穩健增長，家用寬頻申裝主流已明顯向500M靠攏，截至第2季，360M以上高速率用戶達9.3萬戶，占整體用戶比重近半（49.3%），500M以上用戶更突破4.2萬戶，占比22.3%。在高毛利的高速率產品帶動，以及流量成本管控得宜下，淨利率達33.3%，獲利能力顯著躍升。

大大寬頻董事長張銘志表示，AI（人工智慧）應用正迎來從「文字」轉向「影像與圖片」的全面升級，資料處理量將暴增千倍，全球AI網路流量將以每年23%的速度急遽成長。面對龐大的流量挑戰，大大寬頻超前部署邊緣運算（Edge Computing）基礎設施。以布建邊緣IDC節點，為骨幹網路節省30%以上的傳輸頻寬，將傳輸延遲從傳統的50-100毫秒大幅縮短至5毫秒以內。

大大寬頻今年10月將啟動「10G PON」寬頻服務。透過WDM波長分離技術，實現GPON、10G PON與50G PON 同纖多波長的三代共存，用戶無需更換現有光纖線路即可升級至10G的對稱頻寬，全面優化家庭、企業與智慧城市的連線體驗。