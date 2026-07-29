大型科技廠燒錢…燒掉市場信心 信用違約交換價格飆高

輝達 、甲骨文、Alphabet、亞馬遜、Meta、博通及SpaceX等公司的信用違約交換（CDS）價格本周均升至紀錄高點，反映投資人日益擔心AI支出規模失控，加重大型科技公司債務與現金流壓力。

輝達的信用風險急升最受矚目。其5年期債務違約保障成本周一盤中一度飆高14個基點，至每年0.82個百分點（為1,000萬美元輝達債務投保，每年約需支付8.2萬美元），創該CDS去年11月開始活躍交易以來最大盤中升幅。

導火線是輝達正在洽談總額超過7,500億美元的AI基建交易。輝達可能為OpenAI租用美國一項資料中心專案的運算資源，提供高達2,500億美元擔保，並另洽談資助OpenAI為該專案採購3,500億美元的輝達晶片。此外，輝達與南韓SK海力士母公司的合作計畫，規模逾5,000億美元。

由於OpenAI和Anthropic等AI公司仍在快速燒錢，本身難取得投資級信用評等，因而需要輝達、博通等財力雄厚的供應商提供擔保。這能壓低融資成本，卻把信用風險轉嫁出去，引發供應商出資、客戶借錢購買供應商產品的「循環融資」疑慮。

Sona資產管理公司投資長艾華德表示，「AI融資速度與成本極難預測，目前正引發嚴重信心危機」。