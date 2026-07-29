亞馬遜擴大發射衛星 昇達科、華通、台光電等將迎來新一波訂單

低軌衛星競賽正從傳統地面網路服務升級為手機直連衛星（D2D）搶位大戰。亞馬遜（Amazon）繼原有的3,232顆Kuiper寬帶衛星計畫後，再向美國聯邦通訊委員會（FCC）遞件申請追加發射5,105顆專用D2D衛星，與SpaceX的Starlink Mobile正面對決。

亞馬遜預計搭配原規劃的3,232顆低軌衛星，搶攻全球衛星行動通訊市場，預計自2028年開始發射。隨著亞馬遜擴大衛星發射量，法人看好，昇達科（3491）、華通（2313）、台光電（2383）、燿華（2367）、啟碁（6285）等台灣供應鏈將迎來新一波訂單。

業界指出，全球太空巨頭競逐低軌衛星通訊市場，原本低軌衛星就因壽命較短以及大規模鋪設的特性，帶動高頻射頻、PCB、銅箔基板及散熱等台灣供應鏈訂單能見度，如今各大衛星業者持續擴大增加低軌衛星發射數量，對相關元件需求同步增加。

亞馬遜預計結合先前收購Globalstar所獲得的L與S頻段執照，推出D2D服務，讓一般智慧手機無須經過地面基地台或額外硬體，以直接連接衛星進行語音、簡訊、數據傳輸及緊急求救。目前SpaceX的Starlink Mobile已可提供語音與數據傳輸，亞馬遜也加入戰局。

隨衛星大廠競相擴建太空基礎建設，D2D業務近年也逐步商業化，2026年也被視為手機直連衛星商業化的元年。日本電信業者KDDI、NTT Docomo與軟銀（SoftBank）在2025年啟動手機直連衛星（D2D／D2C）服務，攜手Starlink，解決山區與離島訊號死角。

相較於衛星電話，手機直連衛星的通訊方式，是將衛星設計為網路基地站，現行主流智慧型手機多不需更換設備，即可在無地面基地台訊號處直接連接衛星，傳回地面。不過，現階段限於頻寬與手機發射功率，目前主要應用於緊急救難、登山、偏遠離島及災害發生時的文字與基本語音備援。