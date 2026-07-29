熊本強震！台積電影響有限 經濟部：投資的台廠暫無影響

日本熊本昨（28）日下午發生芮氏規模7.1強震，台積電（2330）熊本JASM廠區第一時間疏散人員，公司晚間指出，人員已逐步回到生產線，各項細部檢查與詳細影響評估作業持續進行中。同時，JASM建廠工地未受影響，然因後續仍可能有零星餘震，部分建廠工程因安全考量，目前暫停。

經濟部則表示，經福岡經濟組初步詢問在熊本投資的台廠（如研華、台達電、友懇、東京之星等），皆回覆人員平安、廠區營運暫無影響。

法人分析，台積電熊本JASM廠目前一廠生產成熟製程，雖然強震後停機復原需要時間，但預期影響有限。台積電周二ADR早盤持續修正，下跌約3.8%。

法人指出，目前台積電熊本JASM一廠月產能2萬片，主要生產28/22/16/12奈米，占台積公司總產能僅約2.6%。從營收規模來看，該廠占台積電2026年營收比重僅約1%。

台積電昨天晚間於最新說明提到，為確保人員安全，JASM依公司內部程序啟動相關安全預防措施，在第一時間進行人員疏散，目前廠區所有人員皆確認安全無虞，亦已完成JASM廠區建築震後損害檢查，確認結構安全無虞逐步回線。各項細部檢查與詳細影響評估作業持續進行中。

此外，JASM二廠正興建中，該廠預計升級量產3奈米，但因量產時間規劃為2028年。

法人評估，目前尚有時間修復可能的廠房結構創傷，初步看來對後續3奈米量產規畫影響亦有限。

JASM於2021年成立，並於2022年4月開始興建一廠，台積電持有多數股權，其他股東包括索尼半導體解決方案公司、電裝株式會社，以及豐田汽車公司等日商。台積電規劃，JASM一廠鎖定CMOS影像感測器應用。

綜合日媒報導，此次震央位於熊本縣熊本地方，是震源深度10公里的淺層地震，熊本縣宇城市與冰川町震度最大達七，台積電日本廠所在的菊陽町震度也有五強。

強震發生後，熊本機場一度關閉，檢查跑道未受損後，昨天晚間已恢復開放。當地大型購物中心「永旺夢樂城熊本」震後發生爆炸造成建物坍塌，日媒報導，研判多人罹難且有人受困，救援工作持續進行，確切死傷人數待確認。

（記者尹慧中、江睿智、雷光涵、編譯江昱蓁）