AI伺服器ODM廠砸錢擴產 廣達斥資197億元買友達廠房

ODM三大廠廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）擴大AI伺服器新產能投資。廣達昨（28）日公告，以197億元買下友達桃園廠房；緯創在加州取得新不動產，投資1.21億美元（約新台幣39.22億元）；英業達將在桃園、泰國興建新廠房，在美國德州追加購買廠房，總投入金額達181.31億元。

廣達將取得友達（2409）桃園華亞科學園區廠房，預計將取得1.97萬坪土地、4.93萬坪建物面積及相關設備，預計成為AI伺服器的新產線，友達同步公告，交易處分利益達133.9億元，挹注公司業外收益，出售土地後聚焦輕資產營運模式。

友達華亞廠區有3.5代廠（L3D） 及5代廠（L5D），原先生產中小尺寸產品。巧合的是，華亞廠是友達2006年合併廣輝電子（廣達轉投資面板廠）時併入三座廠的其中兩座，20年後又再賣回母公司廣達。面板雙虎群創（3481）、友達近期業務轉型，都往輕資產方向走，群創將南科四廠、二廠、五廠及模組廠賣給台積電（2330）、矽品、日月光（3711）、南茂（8150），友達名單中也有L5D廠在內。

特別的是，緯創昨日公告，代子公司WisLab EMS Corporation取得位於美國加州不動產，總面積達35萬1,633平方英尺，交易總金額為1.21億美元。法人指出，緯創在加州佛利蒙特原先就具備新廠房，由於該廠房鄰近輝達、Google、Meta等科技大廠總部，因此主要用作AI伺服器產品測試及驗證，隨著緯創本次擴大在加州投資案，代表新產品研發專案正不斷挹注，後續出貨動能有機會持續衝高。

英業達宣布在桃園、泰國以自地委建新廠房。桃園廠以88億元打造新廠，在泰國將斥資泰銖61億元（約新台幣58.76億元）建廠。英業達先前已再興建美國德州新廠，考量長期業務發展及電力建置需求，昨日也宣布追加購買新廠的東側廠房，將再投入5,800萬美元（約新台幣18.8億元），以及投資4,860萬美元（約合新台幣15.75億元）擴充電力工程。相關投資案累計金額181.31億元，同步擴大在台灣、泰國及美國的AI伺服器生產動能。

法人看好，英業達後續在北美CSP大廠客戶訂單推動下，下半年營收有機會優於上半年。