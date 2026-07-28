熊本強震...台積電：廠區未受影響 餘震導致部分建廠工程仍停工

日本熊本於今日日本時間下午4時許經歷芮氏規模7地震，而後又有多次相當規模的餘震。台積電在晚間發布最新說明，強調JASM廠區建築經損害檢查後，確認結構安全無虞逐步回線，各項細部檢查與詳細影響評估作業持續進行中。

台積電表示，台積公司位於日本熊本的JASM晶圓廠區測得最大震度為5。為確保人員安全，JASM依公司內部程序啟動相關安全預防措施，在第一時間進行人員疏散。

台積電表示，目前廠區所有人員皆確認安全無虞，亦已完成JASM廠區建築震後損害檢查，確認結構安全無虞逐步回線。各項細部檢查與詳細影響評估作業持續進行中。同時，JASM建廠工地未受影響，然因後續仍可能有零星餘震，部分建廠工程因安全考量目前暫停。