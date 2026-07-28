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上銀：義大利子公司遭駭客網路攻擊 營運無重大影響
傳動元件大廠上銀晚間公告，子公司義大利上銀公司部分資訊系統遭受駭客網路攻擊，已立即啟動資安防禦與通報機制，完成相關安全漏洞修復後，將持續強化網路與資訊基礎架構安全防護機制及管理措施，確保資訊系統穩定運作及資訊安全。
上銀表示，目前初步評估對公司營運無重大影響。
上銀說明，義大利子公司在偵測到部份資訊系統遭受駭客攻擊時，立即啟動資安防禦與通報機制，並與外部資安專家協同處理。
上銀指出，義大利子公司正對相關系統進行全面性資安掃描與檢測，在確保資訊安全無虞後，將利用日常備份資料陸續復原系統運作。
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