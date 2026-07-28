熊本大地震…台積電JASM晶圓廠區最大震度5 公司最新說法來了

台積電熊本合資JASM廠遭遇7.1級強震，熟悉廠務運作人士表示，儘管台積電廠區機台已預先做好抗震設備，但此次地震強度極大且餘震不斷 ，晶圓廠製程中及儲存區晶圓發生破片難免，此次也考驗台積廠海外廠應變能力，不過因目前已量產熊本一廠多屬成熟製程供車用及影像感測器等產品，產能占比低，台積電受影響程度應不大。

2026-07-28 17:25