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中光電智能物流AI Wave Show 2026將秀四大創新技術

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
中光電智能物流布建 Sim2Real 虛實整合驗證平台。圖／業者提供
中光電智能物流布建 Sim2Real 虛實整合驗證平台。圖／業者提供

生成式AI與AI Agent技術快速發展，促成智慧物流從「流程自動化」邁向「自主化決策」的新時代。身為「場域整合與軟體大腦的系統整合方案商」，中光電（5371）子公司中光電智能物流將於AI Wave Show 2026以「AI驅動智慧物流與製造自動化」為主題，展現次世代AI技術於工業場域的全方位落地應用。

中光電智能物流表示，這次展出聚焦「大腦決策、環境感知、虛實驗證」三位一體的AI技術體系：以CoreAgent作為智慧決策大腦，透過CoreSAM進行泛用環境感知，再結合Sim2Real虛實整合驗證平台，形成「大腦決策、環境感知、虛實驗證」三位一體的AI解決方案，協助半導體、智慧製造與3PL物流客戶大幅降低導入門檻，加速實現高彈性、高效率的自主化營運。

展出四大展出亮點：

1. CoreAgent × SmartMove：AI Agent驅動智慧決策，打造自主物流營運

面對物流與製造場域跨系統協作及大量即時決策需求，中光電智能物流推出CoreAgent × SmartMove解決方案，導入AI Agent決策機制，突破傳統規則式自動化與資訊孤島限制。使用者僅需透過自然語言下達任務，系統即可自主理解需求、拆解工作流程、動態調度AMR與搬運資源，並即時最佳化任務路徑，大幅提升決策效率、營運彈性與整體物流效能，協助企業從流程自動化全面升級至自主化營運。

2. CoreSAM：AI視覺分割全面升級，提升複雜場域辨識能力

CoreSAM採用新一代AI視覺分割技術，可有效克服傳統機器視覺易受光線變化、遮蔽及物件堆疊角度影響等限制，快速完成物件辨識、定位與場域理解，透過更高的辨識穩定性與取放精準度，大幅提升機器人於複雜環境中的作業效率，同時降低環境建置與AI模型訓練成本，協助企業加速智慧物流導入。

3. Sim2Real：結合NVIDIA Isaac Sim，布建虛實整合驗證平台

整合NVIDIA Isaac Sim建立Sim2Real虛實整合驗證平台，將AI機器人開發流程由實體場域延伸至數位孿生環境，讓路徑規劃、流程驗證及AI模型優化皆可於部署前完成。透過「先模擬、再部署」的開發模式，可有效降低現場測試成本與導入風險，縮短專案部署時程，加速AI技術從虛擬驗證走向實際應用，真正實現「虛擬驗證、實體落地」的智慧開發流程。

4. Multi-Purpose Mobile Platform：突破室內限制，打造多功能戶外移動平台

因應戶外及跨場域物流需求，同步展示Multi-Purpose Mobile Platform多功能戶外移動平台，採用高機動性底盤設計，可適應崎嶇地形、坡道及戶外環境，突破傳統AMR僅適用室內平整地面的限制，廣泛應用於戶外物料運輸、工業巡檢及跨場域物流等情境，進一步擴展自主移動機器人的應用範圍，創造更高的產業價值。

中光電智能物流表示，AI 正重新定義智慧物流的未來，未來的競爭是誰能透過AI更安全、更智慧地完成搬運。我們將持續融合AMR硬體與AI Agent決策核心，協助企業從「自動化」邁向真正的「自主化」，打造更具韌性、更高效率的智慧物流新模式。

中光電

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