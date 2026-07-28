數發部推AI產業人才認定指引 建立標準形塑生態系

數發部長林宜敬今天表示，人工智慧（AI）正衝擊全球就業市場，尤其部分白領工作首當其衝，因此，數發部推出AI產業人才認定指引，並推動使用AI工具、開發AI模型等2類人才培育，透過建立共同能力標準，串聯企業、求職平台、培訓機構與認證體系，打造AI人才生態系。

林宜敬今天出席「AI數位轉型圈」成立大會暨分享會，以AI世代下人才培育實踐路徑為題發表專講。他指出，即使有學者認為AI可能威脅人類生存，但沒人能阻擋AI發展，各國競相投入，因為「誰控制AI，誰就能控制未來世界」。

林宜敬指出，這波AI革命與過去科技革命最大的不同，在於最先受到衝擊的是白領工作。他引用研究表示，離電腦愈近的工作風險愈高，包括電腦繪圖師、程式設計師、法務助理及金融助理等高度依賴電腦的職務，都可能率先受到AI影響。

他形容，AI就像躲在螢幕後的「外星怪物」，一邊與人互動、一邊觀察與學習人類的工作方式，「我們在學AI，AI也在學我們」。

林宜敬認為，在AI時代，應從事要用腦又要動手，且沒有重複性的工作。他指出，台灣半導體產業很強，工程師須同時動手與動腦，每一世代製程都不同，因此較難被AI完全取代。他也笑稱，即使未來AI真的取代人類，可能會「留下台灣」，因為AI仍需要台灣協助製造IC。

林宜敬表示，AI正衝擊全球就業市場，數發部已定義AI人才類型，分為使用AI工具、開發AI模型及研究AI等3類型。其中，數發部主要負責前2類人才培育，AI研究人才則由教育部及國發會等部會推動。

他說，數發部推出AI產業人才認定指引，明確定義各類AI人才所需能力，建立共同衡量標準；數發部已與1111人力銀行、Yourator等人才媒合平台合作，求職者可在平台上勾選自身具備的AI能力，企業徵才時也能設定所需條件，提升媒合效率。

林宜敬指出，不只人力銀行與企業，培訓單位、認證機構也可依據指引規劃課程與考試，如政府與資策會等單位合作推動認證制度。此外，數發部也與行政院人事行政總處合作，未來政府辦理徵才、升遷，也都會參考這套指引。

林宜敬表示，政府將透過AI產業人才認定指引，引導學校、培訓機構、認證單位及產業依循，建立完整人才生態系。這對民間而言也是機會，可發展相關培訓及認證服務，在協助產業補足人才需求的同時，也帶動相關產業發展。