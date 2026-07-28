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仁寶出席AI數位轉型圈成立大會 傳授導入AI關鍵點

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

仁寶（2324）電腦共同軟體研發本部副總經理陳益昌今日出席「AI數位轉型圈」成立大會，指出在企業導入AI過程中，引導方向將會是最大關鍵。從管理高層的觀點出發，將會引起大量反彈，反觀從基層員工思維導入AI，將會事半功倍。

陳益昌指出，在AI導入過程中，若是以 Top-down 角度向中階主管下指令，要導入 AI並節省人力資源，將會沒有一個單位想要成立一個 AI 專案，因為這會減少自己單位的人力，引發員工抗拒；若是從員工角度出發，透過 AI 讓員工提升技能，並減少工作時間，將會讓員工積極度大幅提升，加快AI導入效率。

陳益昌以仁寶研發部門為例，他表示過往曾經發起一個 Workshop，讓工程師自己發想，「自己的痛點是什麼」、「要如何用 AI 怎麼樣來解決痛點」，讓員工能減少加班，並大幅減少打報告、做報表、回覆信件、接電話等雜事，員工自然就會選擇擁抱 AI。

陳益昌也強調，初始階段不要用太大的專案，因為見效速度將會過長，那最好是能夠採取階段式成功的方式，讓員工盡早感受到使用AI的好處，導入速度自然會大大加快。

仁寶 軟體

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