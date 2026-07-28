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AI促日韓MLCC廠單月出貨新高 消費訂單外溢台陸系製造商報價上漲

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

根據TrendForce最新MLCC產業調查，得益於AI需求暢旺，2026年六月Murata、Samsung Electro-Mechanics(SEMCO)、Taiyo Yuden等三大日韓廠出貨同步創下近五年單月新高；其消費級訂單持續外溢，嘉惠台、陸系製造商和通路報價皆有上漲。

觀察近期影響產業需求的重要因素：美國、伊朗間的地緣政治衝突推升市場對油價、通膨的疑慮，抵銷六月美國消費者物價指數(CPI)降溫帶來的樂觀情緒。終端消費性電子方面，Apple先前上調MacBookiPad售價，再次顯示品牌提前反映對後市的成本壓力，第3季傳統旺季的效應恐難完全顯現，消費性MLCC需求維持低迷。

反觀AI應用，由於Google TPU、AWS Trainium等雲端服務供應商自研ASIC平台拉貨動能不減，高容值、低電壓、小尺寸MLCC需求不墜，成為市場逆風中的成長亮點，帶動日、韓大廠六月出貨表現。據TrendForce調查，Murata單月出貨衝上1,400億顆、SEMCO達980億顆，Taiyo Yuden則是400億顆，增長態勢延續至七月。

因日韓廠加速將消費規X5R產能轉向AI用X6S/X7R高階規格，消費性中高容MLCC（1uF~22uF）產能受擠壓，主流料號的庫存水位普遍已低於30天。在此排擠效應下，通路、代理商與Tier 2/3客戶急單湧現，訂單外溢效應持續擴大，台系、陸系製造商的接單能見度明顯改善，報價同步走揚。此外，已提前囤貨的代理商把握機會調高產品價格，平均漲幅達20-25%，現貨市場更提高價格至原本的二到三倍，整體消費規MLCC市場呈現「終端需求偏弱、通路價格偏強」的錯位格局。

MacBook Apple iPad

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