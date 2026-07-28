強震衝擊台積熊本廠 法人：須觀察原材料供應鏈是否延遲

台積電熊本合資JASM廠遭遇7.1級強震，熟悉廠務運作人士表示，儘管台積電廠區機台已預先做好抗震設備，但此次地震強度極大且餘震不斷 ，晶圓廠製程中及儲存區晶圓發生破片難免，此次也考驗台積廠海外廠應變能力，不過因目前已量產熊本一廠多屬成熟製程供車用及影像感測器等產品，產能占比低，台積電受影響程度應不大。

根據目前日本官方與媒體資訊，2026年7月28日下午發生的熊本地震，初步規模為芮氏規模7.1，震源深度約10公里，震央位於熊本縣熊本地方，日本氣象廳觀測到最大震度7。

台積電共日本Sony、日本電裝及豐田等日商合資的JASM熊本廠位於熊本縣菊陽町，距離此次震央並非位於震央中心，但同處熊本縣，因此勢必感受到強烈搖晃。

台積電曾在開幕時即強調，不僅是熊本廠及其他海外晶圓廠，均採用高規格耐震設計，包含機台固定、防震結構及緊急停機機制，只要地震警報啟動，晶圓廠通常都會自動停機、疏散人員、檢查無塵室及機台校準、確認化學品、氣體及電力系統安全。若僅是短暫停機，通常數小時至一天內可逐步恢復生產；若精密設備位移，復原時間則可能更長。

台積電表示已依緊急應變程序進行人員室內及室外疏散與清點中，真正影響仍需等待公司完成設備檢查後公布。

不過此次強震，勢必已造成晶圓製程中斷，即使廠房沒有受損，但也對整個車用晶片供應鏈帶來一定程度影響。

熊本JASM主要生產12吋成熟製程晶片，以22/28奈米及12/16奈米為主，客戶涵蓋車用及工業控制市場，因此若停工時間拉長，受影響最大的可能是：車用MCU、車用SoC、CIS影像感測器、工控晶片。

此外，熊本聚集了大量半導體供應商，包括材料、設備及零組件廠商。若交通、供電或物流受影響，即使晶圓廠本身沒有重大損害，也可能造成短期供應鏈延遲。