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強化留才機制 仁寶啟動員工福利持股信託制度

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

仁寶（2324）宣布，正式啟動「員工福利持股信託制度」，攜手中國信託建構企業與員工共享成長機制。透過員工自提、公司依制度同步提存等額獎勵金的方式，鼓勵員工參與企業長期發展，共享經營成果，進一步強化員工財務福祉，打造企業與人才共好的永續發展模式。

仁寶總經理Tony Bonadero表示，企業競爭力的核心來自人才，而人才的長期投入，需要建立兼具激勵效果與共享價值的機制。推動員工持股信託，不只是新增一項福利制度，更希望建立企業與員工長期利益一致的夥伴關係，讓員工在陪伴企業成長的同時，也能共享企業經營成果，攜手創造長期價值。

本次持股信託制度採自願參與方式，由員工每月定期提撥，公司依制度同步提存等額獎勵金，鼓勵員工長期參與持股信託，與企業共享成長成果。透過定期投資與長期持有機制，鼓勵員工建立紀律儲蓄及長期投資觀念，在兼顧日常生活品質的同時，逐步累積資產，提升未來財務韌性。

仁寶總經理Tony Bonadero認為，持股信託的價值不僅在於持有公司股票，更重要的是建立企業與員工共享成果、共同成長的長期機制。當員工的努力與企業發展緊密連結，不僅有助於提升組織向心力與人才留任，更能凝聚共同追求企業長期發展的目標，形成企業、員工雙贏的正向循環。

仁寶

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