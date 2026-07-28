輝達RTX Spark未開賣就供不應求！華碩、微星按讚 與上一代差在這

隨AI Agent應用加速發展，輝達（NVIDIA）攜手聯發科（2454）推出的RTX Spark電腦將於秋季推出，7大品牌成第一波發表業者，由於訴求針對高AI用量族群，號稱可以節省30~40%的Tokens費用支出，微星（2377）喊出現在客戶已經搶購預定一空，華碩（2357）也指出因零組件吃緊，預購開跑時可能供不應求。

生成式AI應用大增，Agent AI及Vibe Coding帶動大量重度AI用戶，針對這類工作者，輝達與聯發科6月發表第二代Windows平台的RTX Spark AI PC，外傳該新平台於10月初開賣，9月將展開預購，針對希望機密資料保留地端的企業及重度AI創作者使用。

業者指出，第一波將由7家業者搶先推出128GB頂規的N1X機種，售價根據記憶體大小可能落在11.3萬及14.3萬元，可以在地端運行高達31B或更大達70B的大模型，算力固定。

業者透露，跟2025年輝達推出可兩台串連的Linux版本DGX Spark主機不同，在於今年Windows版單機算力固定，無法多串一台機器，但可以透過模擬平台打開Linux接口，讓運行Linux平台的AI軟體套件直接運行。

由於有1,000Tops算力，可以讓重度AI模型運行者將「部分」Tokens在地端運行，減少網路連線耗費時間及Tokens支出，業者預估可以每月200~300美元以上的用戶，可以月省30~40％，讓一台接近4,000美元的RTX Spark仍然具備吸引力。

DELL、華碩、惠普（8424）及微星將是第一波上市RTX Spark桌上迷你電腦的品牌，筆電則由華碩、戴爾（Dell）、惠普、聯想、微軟（Microsoft）Surface和微星第一波推出，宏碁（2353）跟技嘉（2376）等品牌第二波推出。而2027年初還將推出低配版，降低記憶體跟CPU核心數，讓用戶體驗AI效能，但該機種將跑不動30B以上大模型，但可以滿足電競跟創作者、輕度AI使用者需求。

而由於AI應用快速成長，下半年記憶體供貨仍吃緊，微星已透露RTX Spark秋季尚未開賣，目前來自中國大陸及歐美客戶訂單已經銷售一空，必須針對NVIDIA洽談第二波訂單，而華碩產品營運總部副處長李德信28日也透露，預期預購就可能供不應求。

華碩海外品牌操作 從獲取眼球到被AI看見

除AI應用催化硬體商機，AI時代消費行為也大幅改變。品牌在國際市場上的操作策略也轉向，廣告露出媒體也更多元，從收銀機台旁廣告到實體活動、戶外廣告，都成為新興多媒體廣告來源。

李德信28日表示，2022年隨生成式AI興起後，包括Reddit論壇到維基百科，都成為華碩內容策略的一環。

他表示，生成式AI興起後，產品行銷的工作多了非常非常多，原因是產品內容提供不只是要給顧客看，還要給AI看，所以團隊要關注的範圍、製作的內涵蓋的面向非常廣，除權威性網站，維基百科到Reddit論壇，都必須有更多布局以展現品牌專業，以期望內容能被AI收錄。

團隊在海外品牌行銷上積極採取不同做法，李德信表示，消費者訊息碎片化，品牌在海外行銷不能只是關注流量，流量不代表品牌，若前進新市場就砸錢投放廣告會讓獲客成本變高，因此華碩反而更會重視是品牌信任感的建立，其次是認識當地市場媒體生態，對客群互動說話。

AI時代，AI推薦行銷當道，華碩消費者注意力分散碎片化，全通路廣告技術公司The Trade Desk表示，北美消費者年終假日購物季節平均接觸超過2,000個媒體網站，從戶外看板到社群媒體，也因此，如何用AI跟數據決策對的曝光平台也格外重要。