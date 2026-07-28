快訊

影／日本熊本大地震干擾台積電JASM廠 現場畫面來了

一張圖看懂「四貸同堂」全民借錢投資新時代

與10年前熊本地震「同一斷層帶」 專家：不排除再發生主震

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達RTX Spark未開賣就供不應求！華碩、微星按讚 與上一代差在這

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
Edge AI需求熱，許多AI Agent重度使用者，每月燒200~300美元，將是輝達與聯發科合作的RTX Spark主機主要用戶。記者王郁倫／攝影
Edge AI需求熱，許多AI Agent重度使用者，每月燒200~300美元，將是輝達與聯發科合作的RTX Spark主機主要用戶。記者王郁倫／攝影

隨AI Agent應用加速發展，輝達（NVIDIA）攜手聯發科（2454）推出的RTX Spark電腦將於秋季推出，7大品牌成第一波發表業者，由於訴求針對高AI用量族群，號稱可以節省30~40%的Tokens費用支出，微星（2377）喊出現在客戶已經搶購預定一空，華碩（2357）也指出因零組件吃緊，預購開跑時可能供不應求。

生成式AI應用大增，Agent AI及Vibe Coding帶動大量重度AI用戶，針對這類工作者，輝達與聯發科6月發表第二代Windows平台的RTX Spark AI PC，外傳該新平台於10月初開賣，9月將展開預購，針對希望機密資料保留地端的企業及重度AI創作者使用。

業者指出，第一波將由7家業者搶先推出128GB頂規的N1X機種，售價根據記憶體大小可能落在11.3萬及14.3萬元，可以在地端運行高達31B或更大達70B的大模型，算力固定。

業者透露，跟2025年輝達推出可兩台串連的Linux版本DGX Spark主機不同，在於今年Windows版單機算力固定，無法多串一台機器，但可以透過模擬平台打開Linux接口，讓運行Linux平台的AI軟體套件直接運行。

由於有1,000Tops算力，可以讓重度AI模型運行者將「部分」Tokens在地端運行，減少網路連線耗費時間及Tokens支出，業者預估可以每月200~300美元以上的用戶，可以月省30~40％，讓一台接近4,000美元的RTX Spark仍然具備吸引力。

DELL、華碩、惠普（8424）及微星將是第一波上市RTX Spark桌上迷你電腦的品牌，筆電則由華碩、戴爾（Dell）、惠普、聯想、微軟（Microsoft）Surface和微星第一波推出，宏碁（2353）跟技嘉（2376）等品牌第二波推出。而2027年初還將推出低配版，降低記憶體跟CPU核心數，讓用戶體驗AI效能，但該機種將跑不動30B以上大模型，但可以滿足電競跟創作者、輕度AI使用者需求。

而由於AI應用快速成長，下半年記憶體供貨仍吃緊，微星已透露RTX Spark秋季尚未開賣，目前來自中國大陸及歐美客戶訂單已經銷售一空，必須針對NVIDIA洽談第二波訂單，而華碩產品營運總部副處長李德信28日也透露，預期預購就可能供不應求。

華碩海外品牌操作 從獲取眼球到被AI看見

除AI應用催化硬體商機，AI時代消費行為也大幅改變。品牌在國際市場上的操作策略也轉向，廣告露出媒體也更多元，從收銀機台旁廣告到實體活動、戶外廣告，都成為新興多媒體廣告來源。

李德信28日表示，2022年隨生成式AI興起後，包括Reddit論壇到維基百科，都成為華碩內容策略的一環。

他表示，生成式AI興起後，產品行銷的工作多了非常非常多，原因是產品內容提供不只是要給顧客看，還要給AI看，所以團隊要關注的範圍、製作的內涵蓋的面向非常廣，除權威性網站，維基百科到Reddit論壇，都必須有更多布局以展現品牌專業，以期望內容能被AI收錄。

團隊在海外品牌行銷上積極採取不同做法，李德信表示，消費者訊息碎片化，品牌在海外行銷不能只是關注流量，流量不代表品牌，若前進新市場就砸錢投放廣告會讓獲客成本變高，因此華碩反而更會重視是品牌信任感的建立，其次是認識當地市場媒體生態，對客群互動說話。

AI時代，AI推薦行銷當道，華碩消費者注意力分散碎片化，全通路廣告技術公司The Trade Desk表示，北美消費者年終假日購物季節平均接觸超過2,000個媒體網站，從戶外看板到社群媒體，也因此，如何用AI跟數據決策對的曝光平台也格外重要。

The Trade Desk邀請華碩背書國際品牌行銷策略， 華碩產品營運總部副處長李德信指出，AI問世讓行銷部門的內容策略更忙碌，除了給目標客群看也希望被AI看到。記者王郁倫／攝影
The Trade Desk邀請華碩背書國際品牌行銷策略， 華碩產品營運總部副處長李德信指出，AI問世讓行銷部門的內容策略更忙碌，除了給目標客群看也希望被AI看到。記者王郁倫／攝影

華碩 輝達 微星

延伸閱讀

輝達顯卡再漲價 售價最高調升三成

整理包／黃仁勳撒錢拚AI竟遭質疑循環融資？輝達今年八大投資案一次看

韓版0050來台了！009829重押三星、SK海力士HBM商機 能翻倍成長？

搶抓AI爆發期！009827布局算力三大支柱 10元卡位新世代稀缺資源

相關新聞

影／日本熊本7級強震！台積電：緊急疏散員工 稍後進行清點

日本熊本發生規模逾7級強震，位處強震範圍台積公司位於日本熊本的JASM廠區也首次遭遇強震考驗，台積電也立刻回應表示此次強震已達散標準，以人員安全為第一優先，並依緊急應變程序進行人員室內及室外疏散與清點中。

巨漢公告 已收足公司債款

巨漢（6903）28日公告，已收足國內第一次無擔保轉換公司債債款5.25億元。

強震衝擊台積熊本廠 法人：須觀察原材料供應鏈是否延遲

台積電熊本合資JASM廠遭遇7.1級強震，熟悉廠務運作人士表示，儘管台積電廠區機台已預先做好抗震設備，但此次地震強度極大且餘震不斷 ，晶圓廠製程中及儲存區晶圓發生破片難免，此次也考驗台積廠海外廠應變能力，不過因目前已量產熊本一廠多屬成熟製程供車用及影像感測器等產品，產能占比低，台積電受影響程度應不大。

強化留才機制 仁寶啟動員工福利持股信託制度

仁寶（2324）宣布，正式啟動「員工福利持股信託制度」，攜手中國信託建構企業與員工共享成長機制。透過員工自提、公司依制度同步提存等額獎勵金的方式，鼓勵員工參與企業長期發展，共享經營成果，進一步強化員工財務福祉，打造企業與人才共好的永續發展模式。

輝達RTX Spark未開賣就供不應求！華碩、微星按讚 與上一代差在這

隨AI Agent應用加速發展，輝達（NVIDIA）攜手聯發科（2454）推出的RTX Spark電腦將於秋季推出，7大品牌成第一波發表業者，由於訴求針對高AI用量族群，號稱可以節省30~40%的Tokens費用支出，微星（2377）喊出現在客戶已經搶購預定一空，華碩（2357）也指出因零組件吃緊，預購開跑時可能供不應求。

推南科特定區都市計畫 黃偉哲：打造高科技S廊帶、加速生活圈建設

配合中央「大南方新矽谷」發展策略，台南市政府持續推動南科ABCDENO都市計畫，都市發展局28日於市政會議報告辦理情形。市長黃偉哲指示，應加速完善產業用地、公共建設及生活機能，支援南科發展需求，打造高科技產業S廊帶，帶動溪北、溪南均衡發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。