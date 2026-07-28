推南科特定區都市計畫 黃偉哲：打造高科技S廊帶、加速生活圈建設

配合中央「大南方新矽谷」發展策略，台南市政府持續推動南科ABCDENO都市計畫，都市發展局28日於市政會議報告辦理情形。市長黃偉哲指示，應加速完善產業用地、公共建設及生活機能，支援南科發展需求，打造高科技產業S廊帶，帶動溪北、溪南均衡發展。

黃偉哲說，南科特定區計畫共有15個分區，從2002起開始規劃，在歷屆縣市長的努力下完成6個分區，近8年來市府團隊再完工F、G兩區。接下來實施ABCDENO七區的都市計畫，預估增加約114公頃產業用地及223公頃住商用地。

黃偉哲感謝都發局超前布署南科未來的發展需求，並請都發局後續配合地政局等相關單位，完成教育、醫療、水利、電力、交通等公共建設用地開發，擴增半導體產業發展所需的腹地，也讓返鄉及南漂就業的員工安居，落實區域均衡發展。

都發局指出，南科近年持續吸引國內外企業投資，去(114)年營業額達2.97兆元，占全國科學園區51%，居全台第一；目前園區已有303家廠商進駐，其中外商約50家，展現南科強勁的產業聚落效應。

都發局提到，南科ABCDENO都市計畫已於今(115)年2月發布實施，除規劃約75公頃產業及相關產業支援用地，提供園區廠商擴廠及供應鏈進駐外，也同步配置住宅、商業、學校、醫療、電力、公園及滯洪設施等公共建設用地，完善生活服務機能。

都發局表示，整體開發完成後，預計可新增223公頃住商用地及114公頃產業用地，引進約2萬個就業機會，創造約1,300億元年產值。此外，配合北外環道路等重大交通建設陸續完工，南科至台南市區通行時間可由40分鐘縮短至15分鐘，串聯府城、沙崙與南科三大核心，帶動產業、生活及交通全面升級，打造兼具科技產業與優質生活環境的大台南。