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日本熊本7級強震！台積電：緊急疏散員工 稍後進行清點

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電位於日本西南部熊本縣菊陽町的日本先進半導體製造公司（JASM）晶圓廠，也在這次強震範圍。路透
台積電位於日本西南部熊本縣菊陽町的日本先進半導體製造公司（JASM）晶圓廠，也在這次強震範圍。路透

日本熊本發生規模逾7級強震，位處強震範圍台積公司位於日本熊本的JASM廠區也首次遭遇強震考驗，台積電也立刻回應表示此次強震已達散標準，以人員安全為第一優先，並依緊急應變程序進行人員室內及室外疏散與清點中。

日本九州發生初估規模7.1強震。日本氣象廳表示，震央位於熊本縣，地震後對相關沿岸發布最高1公尺海嘯警報；日本政府並向熊本、長崎、鹿兒島、福岡、佐賀、大分及宮崎等九州七縣發布緊急地震警報，目前尚未有傷亡及重大設施損毀的完整報告。

熊本縣也是台積電日本生產重鎮。旗下日本先進半導體製造公司(JASM)第一廠及興建中的第二廠均位於菊陽町，廠區距熊本市中心東北方約15公里。由於日本氣象廳初報僅把震央列為熊本縣，尚未提供足以精確計算的震央座標，因此JASM與震央的確切距離仍待確認，但廠區明確位於緊急地震警報涵蓋範圍。

JASM第一廠已投入量產，主要生產12至28奈米製程晶片，供應汽車、消費電子及工業客戶；第二廠則在鄰近土地推進建設，未來規劃導入更先進製程。強震可能觸發晶圓廠人員疏散、機台自動停機及管線安全檢查，即使建築本體未受損，重新校準精密設備與檢查在製晶圓仍可能影響短期生產。

台積電隨後也立刻發聲明表示，今日日本時間16時許日本熊本發生地震，台積公司位於日本熊本的JASM廠區達疏散標準，以人員安全為第一優先，依緊急應變程序進行人員室內及室外疏散與清點中。

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