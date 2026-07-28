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AI助攻移工考天車證照 南市勞工局揪成大生前進大成鋼

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府勞工局與成大泰國外籍生，今天前往仁德區大成不銹鋼公司辦理移工天車證照讀書會，透過AI輔助運用，希望協助泰國籍移工考取固定式起重機（天車）操作技術士證照。記者謝進盛／翻攝
台南市政府勞工局與成大泰國外籍生，今天前往仁德區大成不銹鋼公司辦理移工天車證照讀書會，透過AI輔助運用，希望協助泰國籍移工考取固定式起重機（天車）操作技術士證照。記者謝進盛／翻攝

台南市政府勞工局與成大泰國外籍生，今天前往仁德區大成不銹鋼公司辦理移工天車證照讀書會，希望透過AI輔助運用，協助泰國籍移工考取固定式起重機操作技術士證照。

今年大成不銹鋼首次辦理移工天車證照考試，有15名泰國籍移工參加。勞工局長王鑫基表示，為提升移工學習成效，本次讀書會成大學生首度導入AI工具，運用人工智慧分析歷屆固定式起重機（天車）技術士證照考題，彙整高出題率重點題庫，先安排移工進行模擬測驗，再由成功大學泰國籍外籍生，以母語協助逐題講解、翻譯及陪讀，讓移工更容易理解專業術語與考試重點，有效提升學習效率與考照信心。

活動也結合移工心理健康諮詢服務，由專業心理師同步關心移工在台工作與生活適應情形，希望在強化專業職能的同時，也照顧移工心理健康，打造兼具技能培力與心理支持的友善學習模式。

成功大學社會科學院長蔡群立表示，成大長期推動大學社會責任（USR），此次由社科院協助媒合具工程背景的泰國籍外籍生參與讀書會服務，讓外籍生從過去的「受助者」，轉變為協助移工學習的「助人者」。

參與陪讀外籍生來自機械工程學系、電機工程學系、航空太空工程學系、能源工程國際學位學程及國際企業研究所等系所，包含大學四年級及碩、博士班學生，透過同鄉、同語言及專業背景的優勢，協助翻譯專業術語、解說考試重點，讓移工更有效掌握學科內容，也促進跨文化交流與互助共學。

台南市政府勞工局與成大泰國外籍生，今天前往仁德區大成不銹鋼公司辦理移工天車證照讀書會，透過AI輔助運用，希望協助泰國籍移工考取固定式起重機（天車）操作技術士證照。記者謝進盛／翻攝
台南市政府勞工局與成大泰國外籍生，今天前往仁德區大成不銹鋼公司辦理移工天車證照讀書會，透過AI輔助運用，希望協助泰國籍移工考取固定式起重機（天車）操作技術士證照。記者謝進盛／翻攝

台南市政府勞工局與成大泰國外籍生，今前往大成不銹鋼公司辦理移工天車證照讀書會，透過AI輔助運用，希望協助泰國籍移工考取固定式起重機（天車）操作技術士證照。記者謝進盛／翻攝
台南市政府勞工局與成大泰國外籍生，今前往大成不銹鋼公司辦理移工天車證照讀書會，透過AI輔助運用，希望協助泰國籍移工考取固定式起重機（天車）操作技術士證照。記者謝進盛／翻攝

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