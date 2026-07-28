聽新聞
0:00 / 0:00
英業達擴大北美投資 增資1.1億美元
英業達（2356）28日公告董事會決議通過對北美地區子公司增資，由母公司對子公司 Inventec US 現金增資 1.1億美元，再由 Inventec US 對其子公司IHC 現金增資1.1億美元，支持其業務擴展，追加購買廠房及增加電力工程。
為滿足客戶需求，英業達再度擴大北美投資，買下德州廠房，土地總面積約 1,524,600平方英尺（約42,846.09 坪），廠房總面積236,986平方英尺（約6,660.06 坪），交易總金額為5,800萬美元，並同步投入電力工程建置，工程金額達4,860萬美元。
除北美擴大投資外，英業達同步在泰國及台灣擴充產能，擬以自有土地委建廠房，泰國廠房總預算預計不超過61億泰銖，台灣桃園廠區則預計總預算為新台幣88億元。英業達先前於法說會上曾表示，今年全年資本支出預計超過10億美元，全球各地廠區都將持續擴充產能。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。