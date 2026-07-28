英業達擴大北美投資 增資1.1億美元

中光電（5371）28日召開線上法人說明會，公布今年第2季財務報表。第2季合併營業收入淨額100.35億元，受惠於節能產品出貨回溫，以及子公司營收同步成長帶動，分別較前一季和去年同期成長7%及2%。第2季合併毛利率為15.3%，受產品組合變動影響，較前一季15.6%及去年同期18.1%分別減少0.3%及2.8%。合併營業淨損為0.83億元，較前一季營業淨損1.42億元收斂，主要係因節能與影像兩大產品線營收皆較前一季成長；去年同期則是營業淨利0.51億元。合併稅後淨損為0.74億元，歸屬母公司股東之淨損為0.77億元，虧損幅度較前一季的1.19億元明顯收斂。2026年第2季基本每股虧損為0.2元。

2026-07-28 14:40