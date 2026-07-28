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英業達擴大北美投資 增資1.1億美元

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

英業達（2356）28日公告董事會決議通過對北美地區子公司增資，由母公司對子公司 Inventec US 現金增資 1.1億美元，再由 Inventec US 對其子公司IHC 現金增資1.1億美元，支持其業務擴展，追加購買廠房及增加電力工程。

為滿足客戶需求，英業達再度擴大北美投資，買下德州廠房，土地總面積約 1,524,600平方英尺（約42,846.09 坪），廠房總面積236,986平方英尺（約6,660.06 坪），交易總金額為5,800萬美元，並同步投入電力工程建置，工程金額達4,860萬美元。

除北美擴大投資外，英業達同步在泰國及台灣擴充產能，擬以自有土地委建廠房，泰國廠房總預算預計不超過61億泰銖，台灣桃園廠區則預計總預算為新台幣88億元。英業達先前於法說會上曾表示，今年全年資本支出預計超過10億美元，全球各地廠區都將持續擴充產能。

英業達 泰國 增資

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