威剛上半年200億元獲利入袋 每股賺逾六個股本

記憶體模組領導品牌威剛（3260） 受惠記憶體產業景氣持續回升，以及公司全力採購與庫存管理效益持續發酵，第2季營運大滿貫，營收、營業利益、稅後淨利及每股盈餘四大營運指標同步改寫新猷，單季稅後淨利更首度突破百億元大關達107.7億元，年增逾10倍，每股盈餘32.39元，創下公司單季獲利新里程碑。同時今年上半年稅後純益逾200億元，每股盈餘達62.46元，短短半年即賺進逾6個股本。

伴隨公司營運表現持續創高，威剛今年也首度採行半年配息政策，期望透過更彈性的股利制度，讓股東能更即時分享公司營運成果。董事會今（28）日決議115年上半年盈餘分配案，每股擬配發18元現金股利。

威剛第2季合併營收381.4億元，年增197.4%；毛利率42.1%，營業利益127.7億元，年增939.3%；稅後淨利107.7億元，歸屬母公司業主淨利104億元，年增逾10倍；以加權平均股數3.21億股計算，每股純益達32.39元。上半年合併營收達642.4億元，年增182.6%；毛利率47.6%，營業利益250.4億元，年增14倍；稅後淨利207.4億元，歸屬母公司業主純益199.4億元，雙雙年增13倍，每股純益達62.46元。

展望第3季，威剛董事長陳立白表示，全球AI應用不斷擴大，記憶體供給只會更緊俏。公司將全力並持續取得上游原廠穩定供貨支援，可充分掌握市場商機。隨著需求成長及價格走勢向上，看好第3季營收將延續上半年的成長動能，整體獲利表現亦可望繼續挺進，續寫歷史新頁。此外，公司亦陸續評估布局AI算力資料中心及相關基礎設施，持續深化在AI產業鏈的含金量，期望開拓威剛中長期營運成長新動能。

陳立白指出，DRAM繼續缺貨已然確定，三大原廠的2027年產能早已售罄，HBM與AI伺服器相關應用將占用近七成DRAM產能，PC及手機應用的DRAM供給將非常有限；同時，企業級儲存需求暢旺亦推動NAND Flash與硬碟缺貨態勢更加劇烈。整體而言，2027年DRAM仍將供不應求，買方基本上無議價空間，只能設法持續買貨，不僅為記憶體價格向上發展提供良好支撐，也將有助於掌握貨源的業者繼續推升其營運表現。