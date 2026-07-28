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力成法說會／董座蔡篤恭：FOPLP 支持 AMD AI 晶片應用有信心如期量產

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

力成（6239）集團28日攜手超豐（2441）召開法說會，力成董座蔡篤恭開場直言，對於成為支持AMD AI晶片的供應鏈夥伴深感榮幸，近期外界投資人關注力成先進封裝進度，雖然產能擴充面臨設備交期延遲等挑戰但整體按進度推進，釐清市場謠言，我們有信心於明年年中以前如期量產，成為全球第一家量產 FOPLP AI應用的公司。

蔡篤恭說，雖然在產能擴充及量產過程中，我們面臨設備交期延遲、裝機以及新產品導入(NPI)製造與認證同步推進等多項挑戰，但我們正傾全力逐步克服擴廠及量產階段整體進度均依計畫推進。

他也說，公司2026年第2季實際營收及每股盈餘均符合原先，先進封裝及製造進度方面，全體員工對能成為 AMD Al chips供應鏈夥伴深感榮幸，力成將提供FOPLP解決方案，積極支持AMD AI chips相關應用之發展。

力成 法說會 晶片

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