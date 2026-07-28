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大馬推動智慧醫療轉型 台灣AI照護機器人成亮點

中央社／ 吉隆坡28日專電
第32屆APHM國際醫療保健大會28日在吉隆坡登場，馬來西亞衛生部長祖基菲里（圖）致詞表示，大馬須從追求醫療服務「數量」，轉向重視醫療「價值」，並透過數位科技提升醫療品質與效率。中央社
第32屆APHM國際醫療保健大會28日在吉隆坡登場，馬來西亞衛生部長祖基菲里（圖）致詞表示，大馬須從追求醫療服務「數量」，轉向重視醫療「價值」，並透過數位科技提升醫療品質與效率。中央社

馬來西亞加速推動醫療數位轉型，台灣智慧醫療業者參加大馬國際醫療保健大會，展示整合AI、醫材、醫院資訊系統的智慧醫療整體解決方案，其中結合生成式AI與自主移動技術的智慧照護機器人，成為創新亮點之一。

第32屆APHM大馬國際醫療保健大會今天在吉隆坡登場，聚焦醫療保健、製藥、醫院建設及智慧醫療等產業，凸顯加速推動醫療數位轉型趨勢。

馬來西亞衛生部長祖基菲里阿邁德（DzulkeflyAhmad）致詞表示，大馬須從追求醫療服務「數量」，轉向重視醫療「價值」，並透過數位科技提升醫療品質與效率，包括建立馬來西亞數位健康認證網絡。

來自台灣的智慧醫療業者也在會場中展示整合AI、智慧醫材、醫院資訊系統及臨床應用的整體解決方案。

中國醫藥大學附設醫院國際醫療中心執行長周艾齊表示，隨著高齡化社會來臨、慢性疾病增加及護理人力短缺，智慧醫療已不只是導入單一設備，而是整合人工智慧、醫療資訊系統、臨床決策及醫療器材，打造完整的智慧照護模式，協助醫護人員提升照護效率，同時改善病人的就醫體驗。

她指出，台灣近年積極發展智慧醫療整體解決方案，希望將醫院累積的臨床經驗結合AI技術，提供東南亞醫療機構更多數位轉型選擇、提升醫療品質與營運效率。

在智慧照護應用方面，中醫大附醫與衍生企業長聯科技共同開發生成式AI照護機器人「愛寶」（EirBot），結合臨床專業知識、生成式AI及自主移動技術，協助病房導覽、衛教、例行紀錄及物品配送等工作，讓護理人員能投入更多時間在臨床判斷、病人安全及人性化照護。

生技業者郭峻生表示，智慧醫療不只是導入AI技術，更重要的是結合科學證據、創新藥物研發與原創分子平台，才能真正回應臨床未滿足需求，台灣具備豐富的天然資源與生技研發能力，透過超臨界技術及標準化開發，建立自主分子平台，並聚焦於癌症藥物抗藥性與組合治療。

他並希望將台灣原創活性分子推進為具國際合作、授權及新藥開發潛力的候選資產，為精準醫療帶來新的發展機會。

台灣生技醫療照護輔具協會理事長呂溪賓強調，因應人口老化趨勢，智慧醫療不應侷限於醫院場域，而應結合智慧輔具、生理監測及遠距照護，打造涵蓋醫療、長照與居家照護的整體解決方案，讓照護服務向社區及家庭延伸。

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