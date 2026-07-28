中光電法說會／受需求遞延、成本上升及國際局勢影響 第2季EPS -0.2元

中光電（5371）28日召開線上法人說明會，公布今年第2季財務報表。第2季合併營業收入淨額100.35億元，受惠於節能產品出貨回溫，以及子公司營收同步成長帶動，分別較前一季和去年同期成長7%及2%。第2季合併毛利率為15.3%，受產品組合變動影響，較前一季15.6%及去年同期18.1%分別減少0.3%及2.8%。合併營業淨損為0.83億元，較前一季營業淨損1.42億元收斂，主要係因節能與影像兩大產品線營收皆較前一季成長；去年同期則是營業淨利0.51億元。合併稅後淨損為0.74億元，歸屬母公司股東之淨損為0.77億元，虧損幅度較前一季的1.19億元明顯收斂。2026年第2季基本每股虧損為0.2元。

今年上半年合併營業收入淨額為193.97億元，較去年上半年合併營收183.32億元成長6%。上半年合併毛利率為15.5%，較去年同期17.9%減少2.4%，主要受到產品組合變動影響。合併營業淨損為2.25億元，較去年同期營業淨損1.67億元增加。合併稅後淨損1.91億元，較去年同期稅後淨利0.73億元衰退。歸屬母公司股東淨損為1.96億元，去年同期則是獲利0.77億元。

2026年上半年基本每股虧損為0.5元，低於去年同期基本每股盈餘0.2元。上半年營運受傳統淡季、記憶體與IC供應短缺導致需求遞延，以及成本上升與國際局勢不確定性等因素影響而承壓。展望後市，中光電將持續審慎因應市場變化，聚焦核心業務發展，透過優化產品組合、拓展市場布局及推動技術創新，穩步提升營運韌性與整體獲利能力。

節能產品第2季合併營收52.13億元，較第1季成長7%，較去年同期則成長23%；出貨量717.9萬片/台，較第1季及去年同期分別成長約3%。累計今年上半年節能產品合併營收100.67億元，較去年同期成長24%，出貨量1,412萬片/台，年增1%。

針對第3季營運展望，中光電總經理林惠姿表示，TV/PID產品將進入傳統備貨旺季，大尺寸OLED顯示器及ODM車載業務可望維持穩健成長；惟NB產品受記憶體及關鍵零組件供應吃緊、價格上漲等因素影響，品牌客戶下單相對保守審慎，因此預期節能產品整體出貨量將較第2季微幅成長。

林惠姿指出，目前顯示產品市場需求呈現分化，高階應用、OLED及車載顯示仍為主要成長動能，傳統IT及消費性產品需求則持續審慎。節能產品事業群將持續深化既有客戶合作、積極拓展新客戶與新產品，並透過研發創新及產品組合優化，持續提升市場競爭力，穩健推動長期營運成長。展望115年全年營運，林惠姿預估，節能產品整體出貨量將較前一年度微幅成長；受惠於產品組合持續優化，平均出貨單價（ASP）可望優於前一年度，整體營運表現將維持穩健發展。

影像產品第2季合併營收達21.8億元，較第1季成長2%，出貨量則約12萬台，較第1季減少10%，相較去年同期則分別減少16%及32%。累計影像產品今年上半年合併營收43.1億元，出貨量25.3萬台，分別較去年上半年減少14%及25%，主要是受到匯率波動、對等關稅政策變化及地緣政治影響全球經濟狀況所致。

針對今年第3季展望，林惠姿表示，受暑假及球賽季落幕等季節性因素影響，家庭娛樂機種出貨動能預期將趨緩；惟企業及大型展場商用機種需求持續升溫，可望帶動影像產品整體出貨量將較前一季成長。

展望未來，林惠姿指出，儘管美國關稅議題逐步緩解，中東地緣政治風險、油價維持高檔及通膨壓力等因素，仍將持續影響市場需求。此外，匯率走勢不確定，以及AI產業需求帶動供應鏈資源排擠效應，亦可能對整體營運表現帶來挑戰。在業務發展方面，Pro-AV業務表現符合預期，惟受中國大陸經濟成長動能放緩影響，下半年市場展望仍持審慎態度。搭載AI技術的物流投影模組應用產品將持續量產，並同步推進下一代產品開發，以拓展未來成長動能。至於消費性投影機市場，終端需求尚未明顯回溫，短期市場復甦仍主要仰賴促銷活動帶動。

展望2026年全年，林惠姿維持整體營運表現將逐季成長的看法。然而，考量全球經濟及地緣政治情勢仍具高度不確定性，加上市場需求及供應鏈變化等潛在因素影響，預期影像產品全年出貨量將較去年呈現微幅成長。