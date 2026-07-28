群聯：成功捍衛合約權益 仲裁確認合作廠商違約

NAND控制晶片暨NAND儲存解決方案整合服務大廠群聯電子（8299）28日發布聲明宣布，成功捍衛合約權益仲裁確認合作廠商違約。該公司強調，一向重視誠信經營，對於任何涉及違反合約、有損公司權益之情事，均秉持依法維護捍衛公司權益的原則處理。

近期，群聯就一項委託半導體後端設計優化合約之履行爭議提起仲裁。群聯在簽署該合約後依約履行各相關事項，並於委託優化過程中持續與合作廠商ADK（ADK Shanghai Co., Ltd.；下稱ADK）進行溝通協調。惟合作廠商因故逕行要求提前終止合約。群聯敦請合作廠商ADK全面完成合約履行並完整交付開發成果，經協商未果後，最終依法循仲裁程序維護公司合法權益。

仲裁內容：

1. 依據中國國際經濟貿易仲裁委員會上海分會仲裁院作成裁決，確認合作廠商ADK提前終止履行合約造成本案合約未能全面履約。

2. 仲裁庭裁決合作廠商ADK應返還群聯款項、支付利息、刪除涉及本案之商業秘密資料，並負擔部分仲裁費用。

群聯聲明如下：

1. 本委託工程服務係內容係半導體後端設計優化，不涉及群聯核心控制晶片架構、韌體演算法或模組產品設計研發工作。群聯之核心IC架構、控制器設計、韌體開發及關鍵技術均由公司自主研發完成，本委託優化案並不影響公司長期自主研發策略及技術競爭力。

2. 群聯長期堅持以自主研發、技術創新及高品質工程管理作為企業核心競爭力，並建立完善的商業秘密保護制度與供應商管理機制。對於任何合作夥伴，群聯均秉持誠信合作、尊重合約之原則；如遇違反合約或侵害公司權益之情形，亦將依法採取必要法律措施，以維護公司、客戶、股東及合作夥伴之共同利益。

3. 群聯相信，健全的合約履行及誠信合作，是全球半導體產業永續發展的重要基礎。群聯亦呼籲產業合作夥伴共同重視合約誠信，建立透明且可信賴的合作環境，以共同促進全球半導體產業的健全發展。