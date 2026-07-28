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日本Rapidus攜手Cadence 在其先進SoC設計導入Agentic AI

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
日本Rapidus 與 Cadence 合作 在其先進SoC設計導入 Agentic AI。路透
日本Rapidus 與 Cadence 合作 在其先進SoC設計導入 Agentic AI。路透

日本半導體大廠Rapidus株式會社與益華電腦（ Cadence）今日宣布展開合作，將 Cadence InnoStackAI 超級代理整合至 Rapidus AI-Agentic 設計解決方案 (Raads) 中，共同推進應用於先進製程系統單晶片 (SoC) 設計的代理式 AI。

此項合作結合Rapidus 針對先進製程半導體所建構的 AI 原生設計與製造生態系，以及Cadence 的 Agentic AI 設計調度技術，旨在協助設計團隊提升生產力、加速產品上市時程，並在整個 SoC 設計生命週期中提高設計品質。作為此次合作的一部分，Rapidus 的目標是將設計週轉時間 (TAT) 提升為傳統流程的 2 倍。

AI 基礎設施的建置以及即將到來的實體 AI (physical AI) 系統浪潮，要求半導體設計、製造、封裝和系統之間進行緊密的系統級協同優化。對於下一代先進 SoC 而言，代理式 AI 至關重要。

Rapidus 宣布推出 Raads Navigator 和 Raads Indicator，進一步擴大其 Raads 產品陣容，以強化品質保證並協助設計人員解決設計問題與挑戰。值得注意的是，這些新工具已與 Cadence InnoStack AI 超級代理進行整合，能針對關鍵的 SoC 工作流程實現代理設計調度，將從早期架構探索到佈署與簽核的各項任務進行自動化與調度。藉由在設計生命週期中應用數據驅動的優化，旨在協助團隊應對先進製程的複雜性，並提高設計的可預測性與工程生產力，進而協助 Rapidus 實現縮短設計週轉時間的目標。

Cadence 總裁暨執行長 Anirudh Devgan 表示，先進製程 SoC 設計越來越需要能夠調度整個設計生命週期中複雜工作流程的 AI 代理，而非僅僅優化單一任務。透過將 Cadence 的 InnoStack AI 超級代理與 Rapidus 的 Raads 平台相結合，我們正在將 Agentic AI 擴展至領先的半導體生態系中，使客戶能夠提高生產力、加速設計收斂（design closure），並以更快的速度將更先進的晶片推向市場。

半導體 團隊

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