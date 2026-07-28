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搶攻半導體、科技業海外布局 仁大資訊越南、美國子公司成立
資訊服務大廠仁大資訊（7767）受惠於台商海外布局及大型專案持續推進，推動上半年營收繳出年成長近四成的優異表現後，仁大資訊指出，因應半導體與高科技製造業客戶的海外擴廠熱潮，仁大積極啟動海外戰略布局，公司於越南及美國亞利桑那州設立子公司，就近提供高效率的IT基礎建設規劃與系統整合維運服務。
仁大資訊表示，子公司金腦數位致力於金融AI模型、語音稽核、金流追蹤與ESG等高附加價值服務，與仁大資訊強大的IT建置實力相輔相成，致力提供台灣金融業更為完整的服務。
此外，仁大資訊位於新莊的全新總部辦公室已正式啟用，新總部整合各部門資源與人力配置，強化跨域協同合作，提升決策效率與整體營運動能。
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