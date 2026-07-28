快訊

外交努力首露曙光！川普暫停美軍攻擊促成談判 伊朗阿曼都稱有進展

新冠疫情單周就診「暴增117.4%」 疾管署：新增42例重症、2死亡

食安會議大讚陳其邁敢講 盧秀燕：很多民進黨政治人物昧著良心不敢問

聽新聞
0:00 / 0:00

搶攻半導體、科技業海外布局 仁大資訊越南、美國子公司成立

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

資訊服務大廠仁大資訊（7767）受惠於台商海外布局及大型專案持續推進，推動上半年營收繳出年成長近四成的優異表現後，仁大資訊指出，因應半導體與高科技製造業客戶的海外擴廠熱潮，仁大積極啟動海外戰略布局，公司於越南及美國亞利桑那州設立子公司，就近提供高效率的IT基礎建設規劃與系統整合維運服務。

仁大資訊表示，子公司金腦數位致力於金融AI模型、語音稽核、金流追蹤與ESG等高附加價值服務，與仁大資訊強大的IT建置實力相輔相成，致力提供台灣金融業更為完整的服務。

此外，仁大資訊位於新莊的全新總部辦公室已正式啟用，新總部整合各部門資源與人力配置，強化跨域協同合作，提升決策效率與整體營運動能。

半導體 越南 營收

延伸閱讀

昕力資訊、Juxta簽署跨國合作代理協議 成功切入國防科技市場

磐儀攜手統一資訊 智慧倉儲方案成功導入智慧工廠

元智大學強化半導體人才培育 獲Siemens、茂泰科技捐贈EDA軟體

AI晶片檢測需求持續爆發 矽格追加子公司聯測資本支出20億元

相關新聞

巨漢公告 已收足公司債款

巨漢（6903）28日公告，已收足國內第一次無擔保轉換公司債債款5.25億元。

群聯：成功捍衛合約權益 仲裁確認合作廠商違約

NAND控制晶片暨NAND儲存解決方案整合服務大廠群聯電子（8299）28日發布聲明宣布，成功捍衛合約權益仲裁確認合作廠商違約。該公司強調，一向重視誠信經營，對於任何涉及違反合約、有損公司權益之情事，均秉持依法維護捍衛公司權益的原則處理。

搶攻半導體、科技業海外布局 仁大資訊越南、美國子公司成立

資訊服務大廠仁大資訊（7767）受惠於台商海外布局及大型專案持續推進，推動上半年營收繳出年成長近四成的優異表現後，仁大資訊指出，因應半導體與高科技製造業客戶的海外擴廠熱潮，仁大積極啟動海外戰略布局，公司於越南及美國亞利桑那州設立子公司，就近提供高效率的IT基礎建設規劃與系統整合維運服務。

技鋼科技推出首波 AMD EPYC 9006 伺服器 11月量產出貨

技嘉（2376）旗下技鋼科技宣布首波搭載超微（AMD）EPYC 9006 SP7處理器的技嘉伺服器將於2026年11月正式出貨，為企業AI、HPC及資料中心高負載工作負載提供新一代運算基礎。

承襲40年創新基因 MSI 微星科技啟動全球慶典回饋玩家

邁入成立第 40 個年頭，全球電競與科技領導品牌 MSI 微星（2377）正式推出 40 週年全球慶祝活動，以「Advancing Innovation and Beyond」為核心精神，邀請全球玩家與科技愛好者共同見證品牌四十年來的技術演進與里程碑。

因應高階製造及AI產業需求 台中市再輔導3家特定工廠用地計畫獲核定

因應高階製造及AI產業快速發展帶動的生產需求，台中市政府持續輔導特定工廠辦理用地合法化。經市府跨局處協助，包括如陽電機、群曜特殊鋼及鴻毅特殊鋼所提用地計畫近期均獲核定，全市累計已有逾50家特定工廠的用地計畫獲核定，展現市府協助企業合法經營、提升產業競爭力的具體成果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。