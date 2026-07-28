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巨漢公告 已收足公司債款
巨漢（6903）28日公告，已收足國內第一次無擔保轉換公司債債款5.25億元。
巨漢表示，所發行國內第一次無擔保轉換公司債至公告日止，債款代收銀行已收足所有應募款項共計新臺幣5.25億元整，並匯撥至存儲專戶銀行，特此公告。
無塵室系統工程廠商巨漢，受惠AI產業帶動高階廠務需求升溫，今年營運展現強勁爆發力。今年第2季合併營收20.79億元，季增8%，年大增220.3%。累計上半年合併營40.05億元，年增274.6%，不僅創同期史上新高，更一舉超越2025年全年營收36.04億元。
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