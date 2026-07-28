巨漢公告 已收足公司債款

因應高階製造及AI產業快速發展帶動的生產需求，台中市政府持續輔導特定工廠辦理用地合法化。經市府跨局處協助，包括如陽電機、群曜特殊鋼及鴻毅特殊鋼所提用地計畫近期均獲核定，全市累計已有逾50家特定工廠的用地計畫獲核定，展現市府協助企業合法經營、提升產業競爭力的具體成果。

2026-07-28 12:44