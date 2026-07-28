AI產業快速發展 中市加速輔導特定工廠用地合法化 家數今衝破50家

台中市政府輔導特定工廠辦理用地合法化，又有如陽電機、群曜特殊鋼及鴻毅特殊鋼獲得核定，累計至今已有逾50家特定工廠的用地計畫獲核定，得以因應高階製造及AI產業快速發展帶動的生產需求，提升產業競爭力。

經發局長張峯源上午指出，台中是全國精密機械及智慧製造的重要基地，市府透過跨局處合作，積極協助特定工廠依法辦理用地計畫，不僅有助改善企業生產環境，更能支持企業安心投資、深耕台中，並為推動產業升級奠定重要基礎。未來將秉持「輔導合法、產業升級」理念，協助特定工廠依法辦理用地計畫，打造優質投資環境

經發局說，台中工具機及零組件廠商中，約有5成群聚於大肚山黃金縱谷，完整的特殊鋼材、金屬加工及精密機械供應鏈，是機械與模具產業發展的重要基礎。位於霧峰區的如陽電機由縫紉機馬達起家，近年逐步朝高階製造轉型，並投入高效率微型減速馬達研發與製造，產品廣泛應用於醫療器材及高階家電等領域，行銷22個國家。因應工業自動化及外銷市場需求成長，公司積極辦理用地計畫，以提升製造能量及國際競爭力。

位於大里區的群曜特殊鋼及鴻毅特殊鋼，長期深耕特殊鋼材供應及加工服務，產品廣泛應用於精密模具及機械零組件製造，並供應國內相關業者。因應AI伺服器及半導體設備需求持續成長，兩家公司積極辦理用地計畫，以提升生產效能及強化供應鏈競爭力。

3家公司負責人均表示，隨著AI、半導體及高階精密製造產業快速發展，應用於精密模具及機械零組件的模具鋼、特殊鋼材需求持續成長，企業亟需提升生產能力、改善生產環境，期盼透過用地合法化，為未來發展奠定基礎。