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技鋼科技推出首波 AMD EPYC 9006 伺服器 11月量產出貨

經濟日報／ 經濟日報記者／蕭君暉
技鋼科技推出首波AMD EPYC 9006伺服器。技嘉／提供
技鋼科技推出首波AMD EPYC 9006伺服器。技嘉／提供

技嘉（2376）旗下技鋼科技宣布首波搭載超微（AMD）EPYC 9006 SP7處理器的技嘉伺服器將於2026年11月正式出貨，為企業AI、HPC及資料中心高負載工作負載提供新一代運算基礎。

第六代AMD EPYC採雙插槽策略，SP7以每插槽最高256核心、16通道DDR5 MRDIMM（速率達 12,800 MT/s）及PCIe 6.0，引領AI訓練、HPC及超大規模雲端部署；SP8則以更小封裝、更高每瓦效能，鎖定虛擬化、資料庫及邊緣部署場景。

技嘉新機型R165-DG2-CS1採1U封閉式冷卻設計，B685-D80-LS1則為6U 10節點直接液冷刀鋒伺服器，專為高密度HPC打造。第二波SP7伺服器將於年底前推出，SP8系統2027年3月跟進。

技鋼科技總經理侯智仁表示，新平台從主板佈局到散熱設計全面重新工程設計，確保核心密度與效能不妥協，從上線第一天起即可全速投入運行。

技嘉 AMD 伺服器

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