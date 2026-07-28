預算不凍結！經部籲：讓台灣無人機起飛 成為下一個護國產業

國民黨擬提案暫停「無人載具產業發展統籌型計畫」，並減列2026年度全數預算。經濟部28日再呼籲，台灣無人機產業正要起飛，預算不能被凍結，讓無人機成為下一個護國產業。

經濟部表示，無人機早已投入公務第一線，為服務民眾，從電力、水利設施巡檢、海域巡防、災區送藥，到視訊醫療、查察國土破壞、盜採砂石及詐騙犯罪等。尤其面對災害，無人機也已發揮功效，像馬太鞍溪災後，從空拍河道、掌握災情，到後續搶險與復建，都有它的身影。哪裡有需要，無人機就飛到哪裡，這就是無人機護台灣的現在進行式。

經濟部表示，目前全台已有267家無人機相關業者，從整機系統到六大關鍵模組，逐步串起完整供應鏈。

經濟部引述《金融時報》也看好台灣憑藉半導體、電子製造及供應鏈優勢，將成為全球重要的無人機生產基地。台灣要在2030年挑戰500億元產值，讓無人機成為下一個護國產業。

經濟部強調，無人機正要起飛，預算不能被凍結、產業不能被迫降。盼立院支持無人機預算，讓公務應用持續落地，協助產業加速成長，讓台灣成為全球民主供應鏈的亞太無人機中心。