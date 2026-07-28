承襲40年創新基因 MSI 微星科技啟動全球慶典回饋玩家

邁入成立第 40 個年頭，全球電競與科技領導品牌 MSI 微星（2377）正式推出 40 週年全球慶祝活動，以「Advancing Innovation and Beyond」為核心精神，邀請全球玩家與科技愛好者共同見證品牌四十年來的技術演進與里程碑。

自成立以來，MSI 從頂尖硬體研發逐步擴展至涵蓋電競、創作者與 AI 應用的完整生態系。為感謝全球會員與廣大用戶長期以來的支持，MSI 即日起至 8 月 31 日止，於官方網站推出一系列線上互動體驗，玩家可透過模擬組裝遊戲體驗經典硬體，並於週年記憶牆分享彼此的品牌故事，共同見證 MSI 40 年來的創新歷程。

MSI 微星科技行銷副總經理程惠正表示：「四十年來，MSI 始終堅持以使用者為核心，透過持續的技術突破與創新，賦能全球廣大用戶、創作者與科技愛好者。這次 40 週年全球慶典不僅是對過去四十年輝煌歷程的致敬，更是我們深化全球社群連結、展現品牌新世代 AI 與硬體生態系的重要里程碑。」

本次40 週年主活動頁包含兩大核心互動內容：一，超級組裝挑戰賽：以虛擬產線為背景的快節奏互動小遊戲，玩家將化身組裝工程師，體驗高規格零組件的精密組裝過程，考驗操作精準度與反應速度。

二，精彩40：留下你的祝福：專為全球粉絲打造的互動留言板，邀請玩家留下對 MSI 40 週年的祝福與個人故事，凝聚跨國界的情感連結。

活動期間，凡註冊或登入 MSI 會員並完成任一線上互動之玩家，即可獲得 40 週年限定抽獎資格。MSI 將於 9 月 11 日正式公布得獎名單，幸運得主有機會獲得旗艦級 MSI GeForce RTX 5080 VANGUARD Launch Edition 顯示卡、MSI Modern 14S AI+ G3M 筆電，以及限量 Lucky 經典週邊大禮包。