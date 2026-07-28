因應高階製造及AI產業需求 台中市再輔導3家特定工廠用地計畫獲核定

因應高階製造及AI產業快速發展帶動的生產需求，台中市政府持續輔導特定工廠辦理用地合法化。經市府跨局處協助，包括如陽電機、群曜特殊鋼及鴻毅特殊鋼所提用地計畫近期均獲核定，全市累計已有逾50家特定工廠的用地計畫獲核定，展現市府協助企業合法經營、提升產業競爭力的具體成果。

經發局長張峯源表示，台中是全國精密機械及智慧製造的重要基地，市府透過跨局處合作，積極協助特定工廠依法辦理用地計畫，不僅有助改善企業生產環境，更能支持企業安心投資、深耕台中，並為推動產業升級奠定重要基礎。

經發局指出，台中約有4,900家機械廠商，約占全台三成五；大肚山60公里黃金縱谷更聚集約1,500家精密機械廠及上萬家下游供應商，形成全球密度最高的精密機械聚落。

位於霧峰區的如陽電機由縫紉機馬達起家，近年逐步朝高階製造轉型，投入高效率微型減速馬達研發與製造，產品廣泛應用於醫療器材及高階家電等領域，並行銷全球22個國家。因應工業自動化及外銷市場需求成長，公司積極辦理用地計畫，以提升製造能量及國際競爭力。

如陽電機董事長賴錦慧表示，公司為建置符合現代化生產需求的廠房，供應醫療器材及高階家電所需的減速馬達，滿足日益成長的市場需求，因此積極辦理用地計畫。

經發局進一步指出，台中工具機及零組件廠商中，約有五成群聚於大肚山黃金縱谷，完整的特殊鋼材、金屬加工及精密機械供應鏈，已成為機械與模具產業發展的重要基礎。

位於大里區的群曜特殊鋼及鴻毅特殊鋼，長期深耕特殊鋼材供應及加工服務，產品廣泛應用於精密模具及機械零組件製造，並供應國內相關業者。因應AI伺服器及半導體設備需求持續成長，兩家公司積極辦理用地計畫，以提升生產效能及強化供應鏈競爭力。

群曜特殊鋼董事長張金生及鴻毅特殊鋼董事長蕭維德均表示，隨著AI、半導體及高階精密製造產業快速發展，應用於精密模具及機械零組件的模具鋼、特殊鋼材需求持續成長，企業亟需提升生產能力、改善生產環境，期盼透過用地合法化，為未來發展奠定基礎。

經發局表示，未來將秉持「輔導合法、產業升級」理念，協助特定工廠依法辦理用地計畫，打造優質投資環境，促進產業永續發展。

台中市經發局長張峯源訪視群曜特殊鋼公司。中市經發局提供