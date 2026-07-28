快訊

中和媳婦命案今解剖 親友哭喊「不要害怕，我們陪你」

帝國為什麼會衰敗？拿美國對比中國的論述盲點

上億豪宅有噪音惡鄰 董座夫妻靠「15頁保全日誌」告贏

聽新聞
0:00 / 0:00

因應高階製造及AI產業需求 台中市再輔導3家特定工廠用地計畫獲核定

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中市經發局長張峯源訪視鴻毅特殊鋼公司。中市經發局提供
台中市經發局長張峯源訪視鴻毅特殊鋼公司。中市經發局提供

因應高階製造及AI產業快速發展帶動的生產需求，台中市政府持續輔導特定工廠辦理用地合法化。經市府跨局處協助，包括如陽電機、群曜特殊鋼及鴻毅特殊鋼所提用地計畫近期均獲核定，全市累計已有逾50家特定工廠的用地計畫獲核定，展現市府協助企業合法經營、提升產業競爭力的具體成果。

經發局長張峯源表示，台中是全國精密機械及智慧製造的重要基地，市府透過跨局處合作，積極協助特定工廠依法辦理用地計畫，不僅有助改善企業生產環境，更能支持企業安心投資、深耕台中，並為推動產業升級奠定重要基礎。

經發局指出，台中約有4,900家機械廠商，約占全台三成五；大肚山60公里黃金縱谷更聚集約1,500家精密機械廠及上萬家下游供應商，形成全球密度最高的精密機械聚落。

位於霧峰區的如陽電機由縫紉機馬達起家，近年逐步朝高階製造轉型，投入高效率微型減速馬達研發與製造，產品廣泛應用於醫療器材及高階家電等領域，並行銷全球22個國家。因應工業自動化及外銷市場需求成長，公司積極辦理用地計畫，以提升製造能量及國際競爭力。

如陽電機董事長賴錦慧表示，公司為建置符合現代化生產需求的廠房，供應醫療器材及高階家電所需的減速馬達，滿足日益成長的市場需求，因此積極辦理用地計畫。

經發局進一步指出，台中工具機及零組件廠商中，約有五成群聚於大肚山黃金縱谷，完整的特殊鋼材、金屬加工及精密機械供應鏈，已成為機械與模具產業發展的重要基礎。

位於大里區的群曜特殊鋼及鴻毅特殊鋼，長期深耕特殊鋼材供應及加工服務，產品廣泛應用於精密模具及機械零組件製造，並供應國內相關業者。因應AI伺服器及半導體設備需求持續成長，兩家公司積極辦理用地計畫，以提升生產效能及強化供應鏈競爭力。

群曜特殊鋼董事長張金生及鴻毅特殊鋼董事長蕭維德均表示，隨著AI、半導體及高階精密製造產業快速發展，應用於精密模具及機械零組件的模具鋼、特殊鋼材需求持續成長，企業亟需提升生產能力、改善生產環境，期盼透過用地合法化，為未來發展奠定基礎。

經發局表示，未來將秉持「輔導合法、產業升級」理念，協助特定工廠依法辦理用地計畫，打造優質投資環境，促進產業永續發展。

<a href='/search/tagging/2/台中市' rel='台中市' data-rel='/2/141216' class='tag'><strong>台中市</strong></a>經發局長張峯源訪視群曜特殊鋼公司。中市經發局提供
台中市經發局長張峯源訪視群曜特殊鋼公司。中市經發局提供

台中市經發局訪視如陽電機公司。中市經發局提供
台中市經發局訪視如陽電機公司。中市經發局提供

台中 台中市 企業

延伸閱讀

工研院攜三井不動產、熊本科學園區深化臺日技術合作 拓展商機

台股最大半導體ETF換股 00891四進四出、成分股更全面

搶抓AI爆發期！009827布局算力三大支柱 10元卡位新世代稀缺資源

元智大學強化半導體人才培育 獲Siemens、茂泰科技捐贈EDA軟體

相關新聞

技鋼科技推出首波 AMD EPYC 9006 伺服器 11月量產出貨

技嘉（2376）旗下技鋼科技宣布首波搭載超微（AMD）EPYC 9006 SP7處理器的技嘉伺服器將於2026年11月正式出貨，為企業AI、HPC及資料中心高負載工作負載提供新一代運算基礎。

承襲40年創新基因 MSI 微星科技啟動全球慶典回饋玩家

邁入成立第 40 個年頭，全球電競與科技領導品牌 MSI 微星（2377）正式推出 40 週年全球慶祝活動，以「Advancing Innovation and Beyond」為核心精神，邀請全球玩家與科技愛好者共同見證品牌四十年來的技術演進與里程碑。

因應高階製造及AI產業需求 台中市再輔導3家特定工廠用地計畫獲核定

因應高階製造及AI產業快速發展帶動的生產需求，台中市政府持續輔導特定工廠辦理用地合法化。經市府跨局處協助，包括如陽電機、群曜特殊鋼及鴻毅特殊鋼所提用地計畫近期均獲核定，全市累計已有逾50家特定工廠的用地計畫獲核定，展現市府協助企業合法經營、提升產業競爭力的具體成果。

台股重挫散戶狂搶、個股成交前五大全都 ETF 零股前五大僅這檔個股

台股28日開低走低，最低一度大跌逾2,000點、跌破42,000點，散戶仍勇於進場搶買ETF。盤中成交量前五大全部都被ETF包辦，包括群益臺灣加權正2（00685L）逾613萬張排名第一，主動統一升級50（00403A）逾51萬張排名第二，元大台灣50正2（00631L）逾39萬張排名第三，元大台灣50（0050）逾33萬張排名第四，凱基台灣TOP50（009816）逾30萬張排名第五。

台美日打造超級資料中心 東元迎電力設備大單

輝達傳提供鉅資擔保，協助OpenAI承租軟銀位於美國俄亥俄州的超大資料中心，建立總投資額逾5,000億美元（約新台幣16.2兆元）、史上最大手筆的AI資料中心，鴻海可望拿到相關AI硬體大訂單之餘，這座資料中心後續需要龐大電力支援，業界預料，與鴻海已有電力相關合作的東元將順勢分食電力基建訂單。

台英打開無人機合作大門 漢翔、雷虎打進歐洲鏈

台英打開無人機合作大門，台廠搶進歐洲供應鏈。台灣卓越無人機海外商機聯盟與英國國防產業協會（ADS Group）在法茵堡航展簽署合作備忘錄，建立台英無人機產業首個正式合作平台，台灣無人機供應鏈可望同步搶單。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。